Estas son las cinco playas de Gran Canaria donde ya puedes ir con tu perro

Gran Canaria suma cinco nuevas playas en las que está permitido acudir con perros. Todas se encuentran en el municipio de Mogán, en el sur de la Isla, que ha puesto en marcha una experiencia piloto para compatibilizar el baño, el ocio y la presencia de mascotas en espacios compartidos.

Las playas habilitadas son Perchel, Marañuelas, Aguamarina, Tauro y Los Frailes, aunque no todas funcionan con las mismas condiciones. Algunas tienen horarios limitados y otras permiten el acceso durante toda la jornada.

La iniciativa busca responder a una demanda creciente de residentes y turistas que viajan con animales y quieren disfrutar de la costa sin renunciar a hacerlo acompañados de sus mascotas.

Estas son las cinco playas y sus horarios

Las condiciones cambian según cada punto del litoral.

En Perchel y Marañuelas, los perros pueden acceder en dos franjas horarias: de 07.00 a 10.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

En Aguamarina, el acceso está permitido durante todo el día, sin restricción horaria.

En Tauro, los perros pueden acudir sin límite de horario, aunque deben permanecer dentro de una zona delimitada.

Por su parte, Los Frailes también admite mascotas sin limitación horaria.

La medida no convierte estas playas en espacios exclusivos para animales. La idea es que convivan bañistas con y sin perros, respetando unas normas comunes.

La clave estará en la convivencia entre perros y bañistas

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es precisamente ese: no se trata de crear playas aisladas para mascotas, sino de ensayar un modelo de uso compartido del litoral.

El Ayuntamiento ha instalado señalética específica en los accesos con información sobre las condiciones de cada playa y un mensaje claro para los propietarios: recoger siempre los excrementos de los animales.

También se han colocado cubos de basura para facilitar el cumplimiento de las normas.

La limpieza, el control de los perros y el respeto al resto de usuarios serán determinantes para medir el éxito de la experiencia.

Terraza, arena y agua: lo que más valoran los dueños

La acogida inicial ha sido elevada y, según los testimonios recogidos, muchos propietarios ven la medida como una oportunidad para integrar mejor a sus mascotas en los planes de ocio.

Algunos usuarios insisten en que el futuro del proyecto dependerá de la responsabilidad de los dueños.

«Estamos encantados, sobre todo pedimos a los dueños que sean responsables», señalan bañistas consultados.

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La propietaria de Sunny, un Golden Retriever especialmente aficionado al agua, lo resume así: «Le encanta la playa, vamos a ver cómo va esto, porque dependerá de si los dueños somos responsables».