Telde reúne al Cabildo y al sector del taxi para incorporar mejoras del servicio para los usuarios

El Ayuntamiento de Telde ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con representantes del Cabildo de Gran Canaria y del sector del taxi del municipio para analizar distintas medidas dirigidas a mejorar el servicio y abordar las demandas planteadas por los profesionales.

En el encuentro participaron el alcalde, Juan Antonio Peña; el concejal de Transportes, Miguel Rodríguez; técnicos municipales; el director de la consejería de Movilidad del Cabildo, Manuel López; personal técnico del área insular y representantes de los taxistas de la ciudad.

Mejoras para el usuario

La reunión sirvió para poner sobre la mesa diferentes cuestiones relacionadas con la actividad del taxi en Telde y reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento, la institución insular y los profesionales del sector.

El Consistorio no ha detallado las medidas concretas analizadas durante el encuentro, aunque señala que el objetivo es continuar avanzando en iniciativas que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los taxistas y la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

Movilidad

El gobierno municipal sostiene que mantendrá abierta la comunicación con el sector y con las administraciones con competencias en materia de movilidad para estudiar nuevas actuaciones.

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Desde el Ayuntamiento destacan además el papel del taxi como servicio público dentro del sistema de movilidad de Telde y apuntan a la búsqueda de medidas que permitan hacer más eficiente el servicio y mejorar la atención a los usuarios.