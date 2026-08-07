La última noche de Olga entre sus quesos: Aguas de Fontanales cierra tras casi 70 años de tradición

Olga Lantigua comenzó a elaborar queso con apenas nueve años y ha dedicado casi siete décadas al oficio junto a su marido, José Luis Arencibia. Durante décadas, antes de terminar el día, Olga todavía tenía una tarea pendiente: había que acercarse hasta la cueva de la vivienda familiar donde maduraban los quesos. Allí esperaba una producción pequeña, fruto de la leche del propio ganado y de una elaboración lenta y artesanal. Revisaba las piezas y les daba la vuelta una a una para favorecer su correcta maduración. Noche tras noche. Año tras año. Hasta esta semana. Quesería Aguas de Fontanales ha puesto fin a su actividad en Moya y con su cierre termina también una etapa de casi siete décadas en la vida de Olga, que comenzó a elaborar queso cuando apenas tenía nueve años. Y lo hace tras recibir un premio en el Concurso Oficinal Agrocanarias 2026.

“Mi quesera nunca se ha secado, tan solo los ocho días que estuve de luna de miel tras casarme”, recuerda. La frase resume una trayectoria en la que resulta difícil separar el trabajo de la propia vida. Porque para Olga y su marido, José Luis Arencibia, el queso nunca fue solamente una actividad profesional. Durante décadas, su día a día giró alrededor del ganado, la leche, la elaboración y la maduración de unas piezas producidas prácticamente de la misma manera generación tras generación.

Ahora la quesería cierra sus puertas. Lo hace, además, poco después de recibir una última recompensa: una medalla de oro en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026.

De las cabras a la cueva

La dimensión de Aguas de Fontanales nunca estuvo en el volumen. Cada día salían de la quesería apenas unas pocas piezas. La producción anual se situaba alrededor de los 2.000 kilos de queso artesanal, elaborados con leche procedente del propio ganado familiar. Casi una treintena de cabras de raza majorera proporcionaban la materia prima.

Después comenzaba un proceso pausado. La cuajada se trabajaba lentamente antes de pasar a unas queseras de madera que acompañaban a la familia desde los comienzos de la actividad. Las piezas continuaban después su camino hacia una cueva situada en la propia vivienda, donde se desarrollaba la maduración.

Allí regresaba Olga cada noche. Revisar. Dar la vuelta a los quesos. Esperar.

Una rutina sencilla sobre el papel, pero repetida durante décadas hasta convertirse en una forma de vida.

Olga Lantigua con el ramo de flores y José Luis Arencibia, junto a Narvay Quintero (dcha), José Luis Arráez y Raúl Afonso / LP / DLP

El resultado eran quesos de sabor intenso y textura especialmente cremosa, características vinculadas tanto al proceso artesanal como al cuidado de cada una de sus etapas.

En ese trabajo también existía un reparto muy definido. Olga dirigía la elaboración. José Luis prestaba una atención especial al ganado y a su alimentación.

Del cuidado de los animales dependía la leche. Y de aquella leche comenzaba todo.

La niña que aprendió el oficio con nueve años

La relación de Olga Lantigua con el queso empezó cuando todavía era una niña. Tenía apenas nueve años cuando comenzó a participar en su elaboración, dando continuidad a una larga tradición quesera familiar que posteriormente compartiría con José Luis. Lo aprendido entonces terminó acompañándola durante casi 70 años.

No se trataba únicamente de conocer una receta. Era saber trabajar la cuajada, interpretar cada fase de la elaboración, cuidar los animales y entender la maduración de cada pieza. Conocimientos transmitidos de generación en generación que sobrevivieron durante décadas en una pequeña quesería de Fontanales.

Olga y José Luis mantuvieron esa forma de trabajar mientras alrededor cambiaba buena parte del sector agroalimentario. Elaboraban pocos quesos cada día. Cuidaban su propio ganado. Conservaban las queseras de madera. Y seguían madurando las piezas en casa.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó precisamente esa trayectoria durante una visita a las instalaciones con motivo del cese de la actividad. Acompañado por el alcalde de Moya, Raúl Afonso; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe, y el maestro quesero y técnico de la dirección general de Ganadería Isidoro Jiménez, Quintero recordó que Olga había comenzado en el oficio con apenas nueve años y había mantenido durante casi siete décadas una manera de trabajar transmitida entre generaciones.

“Cuidando su propio ganado, elaborando apenas unos pocos quesos al día y preservando conocimientos y prácticas tradicionales”, resumió.

Un oro al final del camino

El cierre de Aguas de Fontanales llega acompañado de uno de los reconocimientos más especiales para la familia. Su queso semicurado de leche cruda de cabra obtuvo una medalla de oro en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026, organizado por el Gobierno de Canarias a través del ICCA.

El galardón se suma a otros muchos premios conseguidos por la quesería a lo largo de los últimos años. Pero este tiene inevitablemente un significado distinto. Llega cuando Olga y José Luis han decidido culminar una trayectoria de décadas y cuando la quesería que ha marcado buena parte de su vida deja de producir.

“Olga y José Luis dejan un legado que va mucho más allá de sus quesos: su historia representa el compromiso de generaciones que han contribuido a construir la diversidad, la singularidad y la calidad de nuestro sector agroalimentario” Narvay Quintero — Consejero de Agricultura

Quintero destacó que tanto este reconocimiento como los acumulados anteriormente hacen visible “toda una vida de trabajo y esfuerzo”, pero también la calidad de unas elaboraciones nacidas “del territorio, del conocimiento del oficio y de una manera artesanal de trabajar que se ha mantenido pese al paso del tiempo”.

“Olga y José Luis dejan un legado que va mucho más allá de sus quesos: su historia representa el compromiso de generaciones que han contribuido a construir la diversidad, la singularidad y la calidad de nuestro sector agroalimentario”, señaló.

“Su trayectoria es ejemplo de constancia, amor por el oficio y compromiso con un sector que forma parte de nuestra identidad” Raúl Afonso — Alcalde Moya

La historia de Aguas de Fontanales tampoco puede separarse del lugar donde nació.

Para el alcalde de Moya, Raúl Afonso, cada pieza elaborada por Olga y su familia ha llevado consigo “una parte de la historia de la Villa de Moya”.

“Su trayectoria es ejemplo de constancia, amor por el oficio y compromiso con un sector que forma parte de nuestra identidad”, destacó durante la visita.

El cierre supone por eso algo más que el final de una actividad productiva. Detrás quedan conocimientos, formas de elaboración y costumbres que durante generaciones han formado parte del paisaje ganadero y gastronómico del municipio.

“Aunque ahora se cierre una etapa, su legado permanecerá como parte del patrimonio gastronómico y cultural de nuestro municipio”, añadió Afonso.

2.000 kilos al año y miles de noches

Los números ayudan a conocer la dimensión de la quesería, pero no necesariamente la del esfuerzo que había detrás. Unas treinta cabras. Alrededor de 2.000 kilos de queso al año. Unas pocas piezas cada día. Cifras pequeñas, para una actividad sostenida durante prácticamente toda una vida.

Para Olga, el verdadero calendario estaba marcado por otra cosa: las necesidades de los animales, los tiempos de la cuajada y la evolución de cada queso durante la maduración.

De ahí que, al recordar sus casi siete décadas de trabajo, rescate precisamente aquellos ocho días de luna de miel como una de las escasas ocasiones en las que interrumpió completamente la elaboración.

“Mi quesera nunca se ha secado”, dice. Hasta ahora.

Premios para reconocer una vida de trabajo

Carla Vera, nieta de Olga y gerente de la asociación Proquenor ha vivido esa trayectoria desde otra generación.

Para ella, los numerosos premios obtenidos durante los últimos años han servido para dar visibilidad a décadas de dedicación y permiten a sus abuelos cerrar esta etapa especialmente satisfechos.

Vera también destaca el papel desempeñado por los certámenes promovidos desde las administraciones públicas y por entidades como Proquenor para mejorar el conocimiento y la valoración de las elaboraciones queseras artesanales. Porque detrás de cada reconocimiento hay una pieza concreta, pero también una historia.

En Aguas de Fontanales esa historia empezaba cada día con el ganado. Seguía con la leche y la cuajada. Pasaba por las viejas queseras de madera. Y terminaba en una cueva de la vivienda familiar donde los quesos esperaban pacientemente mientras Olga acudía cada noche a comprobar su evolución y darles la vuelta.

La última vuelta al queso

Hay oficios que se abandonan cerrando una puerta. Otros dejan detrás una rutina que cuesta mucho más imaginar detenida.

Durante casi 70 años, Olga Lantigua tuvo siempre queso que elaborar, revisar o cuidar. Desde aquella niña de nueve años que comenzó a aprender el oficio hasta la mujer que ahora culmina su trayectoria, buena parte de su vida transcurrió alrededor de los mismos gestos.

José Luis estuvo a su lado, cuidando un ganado cuya alimentación condicionaba la calidad de la leche que después llegaba a las manos de Olga. Juntos mantuvieron una pequeña producción artesanal, continuaron una tradición familiar y convirtieron Aguas de Fontanales en mucho más que el nombre de una quesería.

Esta semana han cerrado sus puertas. Quedan detrás las cabras majoreras, las queseras de madera, la cueva de maduración y alrededor de 2.000 kilos de producción cada año.

Quedan también los premios. Entre ellos, ese oro de Agrocanarias 2026 que ha llegado justo al final del camino. Y queda la frase de Olga, capaz de condensar casi siete décadas mejor que cualquier cifra:

“Mi quesera nunca se ha secado”.

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Hasta esta semana.