Así valoran 658 pacientes la atención del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, obtuvo una valoración de 8,40 puntos sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente a 2025.

El estudio recoge la percepción de los pacientes en el momento en el que reciben el alta y permite comparar distintos aspectos de la asistencia y la estancia hospitalaria.

La valoración global se mantuvo en niveles similares a los de años anteriores, según los datos difundidos por el centro. La encuesta reflejó diferencias entre servicios, aunque la mayor parte de las unidades se situó en valores próximos a la media de la Comunidad Autónoma.

658 pacientes dieron su valoración

En la edición correspondiente a 2025 participaron 658 pacientes. Las mujeres representaron el 57% de la muestra y los hombres, el 43%. Los grupos de edad con mayor presencia se concentraron entre los 50 y 69 años y entre las personas de 70 años o más.

La composición de la muestra permite conocer la percepción de usuarios de diferentes edades sobre cuestiones vinculadas a la atención sanitaria, el trato profesional, la información que reciben durante el ingreso y las condiciones de la hospitalización.

Neonatología, por encima de la media

El análisis por servicios y plantas situó a Neonatología por encima de la media. El resto de las plantas y servicios quedó, según la encuesta, dentro de los valores medios de la Comunidad Autónoma.

En el caso de los servicios quirúrgicos, la población usuaria expresó un elevado nivel de satisfacción con la atención médica. El documento también relaciona una mayor satisfacción con los cuidados de enfermería con el hecho de que el personal de planta se dirija a los pacientes por su nombre.

Intimidad, información y tiempos de atención: una valoración positiva

Entre los aspectos que recibieron una valoración positiva figuran el respeto a la intimidad y la información sobre los cuidados o tratamientos que los pacientes debían seguir en casa después del alta. La atención médica también aparece entre los elementos mejor considerados.

Los participantes valoraron además el tiempo de respuesta cuando necesitaron asistencia y el tiempo destinado a las visitas de sus familiares. En términos generales, la encuesta señala que la valoración del hospital "se mantiene con respecto a años anteriores".

La ESAH, una herramienta para medir la calidad de la atención de los pacientes

La Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria se realiza cada año como herramienta para medir la calidad percibida de la actividad asistencial y conocer la opinión de la población atendida.

La ESAH analiza aspectos como la acogida del paciente, la información recibida, la calidad de la atención, las condiciones del alojamiento y el trato durante el proceso de hospitalización. Los resultados de 2025 sitúan la valoración global del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil en 8,40 puntos sobre 10.