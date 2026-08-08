2 horas y 20 minutos y casi 100 paradas: la ruta de GLOBAL que tarda más que volar a Sevilla

Viajar de un extremo a otro de Gran Canaria en transporte público puede convertirse casi en una pequeña expedición. La cuenta de Instagram Specialsyxt se ha subido a la línea 1 de GLOBAL para completar el recorrido entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto de Mogán y comprobar cuánto tiempo supone hacerlo de principio a fin.

El resultado: 2 horas y 20 minutos de guagua y cerca de 100 paradas, según explica el creador durante el vídeo. Un tiempo que él mismo compara con el que puede llevar un vuelo entre Canarias y Sevilla.

Durante el trayecto, la línea atraviesa buena parte del este y sur de Gran Canaria antes de alcanzar uno de los principales núcleos turísticos de la Isla.

Más de hora y media y todavía en Maspalomas

El vídeo va mostrando cómo avanza el viaje y cómo las paradas se van acumulando. Tras superar la hora y media dentro de la guagua, el recorrido todavía pasa por la zona del Faro de Maspalomas y queda un importante tramo hasta alcanzar el destino final.

Es entonces cuando sus protagonistas empiezan a preguntarse si el viaje terminará superando las dos horas. Finalmente, el cronómetro se detiene en 2 horas y 20 minutos al llegar a Puerto de Mogán.

La duración lleva a Specialsyxt a realizar una curiosa comparación: completar todo el recorrido puede llevar más tiempo que viajar en avión desde Canarias hasta Sevilla.

El veredicto después de casi 100 paradas

El recorrido permite contemplar diferentes zonas del sur de Gran Canaria y el destino consigue mejorar el balance final. Al pasar por buena parte de los pueblos del sur de la isla permite conocer lugares que pasan desapercibidos en la mayoría de las ocasiones.

Al llegar a Puerto de Mogán, reconocen que el lugar «es precioso» y ponen punto final a la experiencia de la mejor manera posible: marchándose a darse un baño después de completar las casi 100 paradas.