Ángel Nuez Alonso: "Canarias se está convirtiendo en una prolongación del Sáhara"

El terorense Ángel Nuez Alonso, de 23 años recién estrenados, es graduado en Geografía y Ordenación del Territorio y especialista en climatología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A lo que suma formación en teledetección aplicada al medio ambiente, Agenda 2030, sostenibilidad, innovación y transformación digital. En estos momentos desarrolla su trabajo como técnico en Gestión de Proyectos ODS y PAE en la Confederación Canarias de Empresarios. Y entre tanto trajín para un rato para alegar sobre la ola de calor que ha margullado al archipiélago este inicio de agosto y sobre lo que queda por venir.

Dígame, Ángel, ¿por qué le dio por la climatología?

Porque desde pequeño me han gustado los fenómenos meteorológicos extremos como las tormentas o las lluvias torrenciales.

Pues se estará usted poniendo las botas últimamente.

Sí, porque cada vez no solo son más extremos, sino que a su vez contamos con más estaciones donde recabar datos y registros, de forma que tenemos una visión más amplia. Ahora podemos saber de más puntos localizados donde se dan esos fenómenos, mientras que antes solo podíamos tener conocimientos de ellos por los testimonios de los vecinos.

"Zonas que tradicionalmente han sido las más frescas de la isla de Gran Canaria ahora se han convertido en puntos también difíciles de sobrellevar en verano" Ángel Nuez Alonso — Geólogo y climatólogo

De hecho hay una cierta explosión de estaciones meteorológicas particulares. ¿Realmente son fiables?

Depende. Las más fiables son sin duda las de la Agencia Estatal de Meteorología, y las del Grafcan, que es la red de estaciones del Gobierno de Canarias, porque muchas de esas instalaciones privadas no están bien instaladas y pueden dar valores erróneos, pero a su vez, gracias a algunas de ellas que sí funcionan en condiciones óptimas podemos saber qué fenómenos se han producido que de otra manera se nos podrían haber escapado.

Dice usted que en los últimos diez años se han registrado las diez temperaturas máximas en un periodo de casi cuatro décadas en las medianías del norte de Gran Canaria, como en el caso de Teror. ¿Qué está pasando?

Pues que zonas que tradicionalmente han sido las más frescas de la isla ahora se han convertido en puntos también difíciles de sobrellevar en verano.

¿Diría que también responde al cambio climático?

Son tendencias, sí. Pero hay otros parámetros más llamativos. Fíjese que desde la llegada de la tormenta tropical Delta en 2005 se han acercado al archipiélago hasta nueve perturbaciones tropicales con diferentes efectos, ya sea lluvia, viento u oleaje.

Y que han pasado de churro por el norte de las islas.

Se han quedado muy cerca muchas de ellas, sí, la mayoría han pasado por el norte, pero alguna también por el sur, y en el caso de que llegaran de plano sobre Canarias tendrían efectos devastadores por culpa de la planificación urbana de las zonas turísticas y urbanas del archipiélago.

En una proyección bien dramática, ¿quién se la está jugando?

Puerto Rico, por los desprendimientos que ha tenido, y que se van a complicar. En Maspalomas, por el barranco, con toda su desembocadura construida de apartamentos y centros comerciales, susceptible de inundaciones. Bueno, y en Las Palmas también, en los cauces urbanizados de La Ballena, Don Zoilo..., que con muy poca precipitación son inundables, con lo cual lo tendrán muy complicado en caso de lluvias torrenciales. En el pasado ya han sufrido este tipo de episodios importantes, pero ahora la gran concentración de población en estas zonas las hace muy vulnerables.

"Las precipitaciones en diferentes municipios sin importar la localización están batiendo récords con series bastante largas, como por ejemplo en San Bartolomé de Tirajana este diciembre con Emilia" Ángel Nuez Alonso — Geólogo y climatólogo

De cuando se construía al estilo compadre.

Hasta los años 80 y 90 se construye rápidamente sin importar la localización, afortunadamente ahora se construye más poniendo en perspectiva el territorio, respetando los barrancos e intentando no obstruir el paso del agua. Ejemplo de esto es la voluntad de renaturalizar el barranco del Guiniguada para que pueda desaguar con mayor facilidad. Pero es el único en que se va a actuar, quedarían muchos más por recibir ese mismo tratamiento.

Pues no pinta muy halagüeño el panorama.

Hay que decir que las precipitaciones en diferentes municipios sin importar la localización están batiendo récords con series bastante largas, como por ejemplo en San Bartolomé de Tirajana este diciembre con Emilia. Con Therese se inundaron los túneles en Arucas en marzo, a lo que hay que sumar los desprendimientos en carreteras en buena parte de la isla. Fíjese que tuvimos borrascas de alto impacto en noviembre, Claudia; otra en diciembre, Emilia; y Therese en marzo y, sin embargo, en los cinco años anteriores no habíamos tenido ninguna de alto impacto.

Es decir, que en climatología ahora mismo no hay nadie al volante.

No. No puedes saber. Ni predecir mucho. Por mucho que se hagan predicciones estacionales no puedes pronosticar si van a producirse pocas o muchas borrascas en un año climatológico.

Pero las pistas apuntan a peligro, como pasa con la temperatura del agua en los mares y en los océanos, ¿no es así?

El Mediterráneo ahora mismo está más cálido que el Caribe. Las aguas en el entorno de Baleares tienen picos de entre 29 y 30 grados, mientras que en el Caribe oscilan entre los 26 y los 29.

¿Esto qué implica?

Que en otoño se va a producir una mayor evaporación del agua y se van a producir grandes danas.

¿Y las aguas de Canarias?

También se calientan pero a un ritmo inferior. Pero en el caso de que sigan aumentando las temperaturas ayudaría a que una potencial tormenta tropical no pierda intensidad en su recorrido por el océano hacia el este, sobreviviendo al llegar al archipiélago.

"Esta ola de calor ha sido importante, con la activación por tercera vez desde su implantación en 2007 del aviso rojo. En Tasarte se llegó a los 44,4 grados, muy cerca de su récord histórico de 45,8". Ángel Nuez Alonso — Geólogo y climatólogo

El acabose.

Si.

Dígame, parece que esta ola de calor ha tenido su aquello.

Destacó por su duración, con siete días con temperaturas superando los 40 grados, pero sobre todo por sus noches a más de 35 en algunos casos. No llega al nivel de las de 2023 o 2007, pero si ha sido una ola de calor importante, con la activación por tercera vez desde su implantación en 2007 del aviso rojo. En Tasarte se llegó a los 44,4 grados, muy cerca de su récord histórico de 45,8.

Que no eran cifras muy diferentes a las que se registraban en el continente africano esos mismos días.

Exacto, y eso es porque tanto el sur de la península ibérica como Canarias se están convirtiendo en una prolongación del Sáhara.