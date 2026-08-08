Ni el Cenobio de Valerón ni la Cueva Pintada: el sorprendente poblado aborigen que se esconde en Acusa Seca

Gran Canaria es una isla con historia propia. Sus montañas conservan parajes y asentamientos que permiten acercarse a la forma de vida de los antiguos pobladores, los aborígenes. Más allá de lugares tan conocidos como el Cenobio de Valerón o la Cueva Pintada de Gáldar, el interior de la isla esconde otro enclave donde la propia roca se convirtió en hogar durante siglos.

Se trata de Acusa Seca, en el municipio de Artenara, uno de los núcleos que forman el conjunto arqueológico de la Mesa de Acusa. Su imagen resulta difícil de olvidar: una sucesión de entradas abiertas directamente en la pared de la montaña que esconden antiguas estancias excavadas de forma artificial.

Un poblado excavado en la montaña

El conjunto de Acusa Seca-El Álamo está formado por alrededor de cuarenta cavidades artificiales de uso habitacional, labradas en la cara este-sureste de la Mesa de Acusa bajo un gran escarpe rocoso. Las viviendas se distribuyen en distintos niveles comunicados mediante rampas, accesos artificiales y pasos escalonados también excavados en la propia piedra.

Muchas de estas cuevas presentan plantas cuadrangulares o rectangulares y cuentan con pequeñas dependencias laterales e incluso elementos como alacenas abiertas en la roca. Además, buena parte de estas cavidades fueron reutilizadas durante siglos después de la Conquista, incorporando posteriormente hornos y otras construcciones.

Acusa no era únicamente un lugar donde vivir. El conjunto arqueológico contiene también espacios funerarios y zonas destinadas al almacenamiento de alimentos, una combinación que permite comprender la complejidad de estos asentamientos prehispánicos del interior de Gran Canaria.

Graneros protegidos por el propio risco

Muy cerca de Acusa Seca se encuentra El Álamo, donde fue excavado el mayor granero conocido dentro del conjunto de Acusa. Su ubicación en una zona de difícil acceso respondía a la necesidad de proteger los productos almacenados. En uno de sus niveles se conservan al menos 17 grandes silos excavados en la roca.

La importancia arqueológica del lugar es tal que la Mesa de Acusa está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Zona Arqueológica. Las investigaciones realizadas en este territorio apuntan además a que el poblamiento prehispánico de Acusa podría remontarse hasta aproximadamente un milenio antes de la Conquista de Gran Canaria.

El enclave guarda incluso una curiosidad posterior a la época aborigen. En una posición central del asentamiento se encuentra la conocida cueva-iglesia de Acusa, un espacio que, según la tradición oral recogida en la documentación patrimonial, fue utilizado para el culto cristiano después de la Conquista y permaneció con esa función al menos hasta finales del siglo XVII.

Un paisaje de cuevas, riscos y antiguos caminos que convierte a Acusa Seca en uno de esos rincones de Gran Canaria donde resulta difícil distinguir dónde termina la montaña y dónde comienza la huella dejada por quienes la habitaron siglos atrás.