José Julián García Guillén: «Hay que salir al mundo para saber si lo hacemos bien o mal»

Don José Julián es usted flamante pintadera de oro de la Ciudad de Gáldar, todo un reconomiento de sus vecinos. ¿Qué ha hecho usted para merecer esto?

Yo nada. Esa pintadera quienes de verdad se la merecen son mis padres, José y Juliana, que también eran agricultores.

No se esté quitando méritos.

Bueno, algo habré hecho.

Y me dice un pajarito que desde bien chico.

Desde que abrí los ojos. Con cuatro o cinco años dejaba que mi madre soltara el agua de la pileta y en la trasera plantaba millo. Me llamaba mucho la atención desde chiquitito las hortalizas, las aromáticas, las medicinales, las culinarias, las plantas ornamentales. Era un sueño mío tener un invernadero.

Ahora se entiende que le llamen Pepe el del semillero...

A mi me viene no solo de mi padre, sino también de mi abuelo. Eran bastante vivos, tenían conocimientos, como mucha gente de la zona. Fíjese que los viejillos de por aquí daban muchos consejos, y de antiguo buscaron por ejemplo la cebolla ideal para cada época, con una gran exactitud en el detalle, como ocurre con la afamada cebolla de Piso Firme. Por ejemplo llegaron a la conclusión de que la plantada en octubre se podía trasplantar en cebollino hasta el 6 de enero, justo cuando iba haber un deceso de la luz y el calor, algo que provoca que la planta suelte el escape floral para no perder la semilla. O sea, que te quedas sin cebolla. Todo eso lo sabían de muy atrás, sin apuntes ni nada.

¿Cuándo comienza usted a coger fuga con el tema?

Pues mire, yo empecé de jovencito plantando calabaza y calabacín y luego ya a trabajar con la empresa Rodríguez Quintana, que era la segunda exportadora de horticultura de Canarias, con sus cultivos de tomate en Gáldar hasta que comienza a atacar el virus del spotted y se marcha a La Aldea. Cuándo se fueron monto mi primer invernadero, que era pequeñito, en la azotea de mi suegro. Oh, mire si era pequeño que entraba de cabeza y salía de culo.

Madre de dios.

Sí, sí. Claro luego hago uno más grande, pero se lo lleva una tormenta de agua. Eso fue a principios de los años 90. Pero yo seguía, me hacía uno nuevo. Y fui tirando. Un día llega uno de los socios de Rodríguez Quintana por lo mío, que tenía con sus coles y coliflores. Cuando vio aquello me preguntó extrañado qué era lo que hacía yo en su empresa. Le contesto que era el que sacaba las cajas para afuera. Pero entre caja y caja me iba quedando con la copla, porque a mi nada se me esconde.

Pero, visto el nivel, con estos invernaderos suyos que parecen el jardín de donde echaron a Adán y Eva habrá algo de formación, es de recibo, ¿no?

Claro, claro, en dos escuelas de capacitación. Luego yo por mi cuenta empecé a ir a congresos a la Península, o a Holanda cuando organizaban días de puertas abiertas, o a centros de investigación cerca de Ámsterdam. O tiraba para Turquía, Finlandia, o incluso a Estados Unidos, al centro de transgénicos de Monsanto.

Ah, y en inglés.

Yo hablo cualquier idioma si es de negocio.

¿Pero qué me está diciendo?

Lo que usted está oyendo. Yo a los compañeros mios, mis trabajadores, y de otras empresas siempre les decía que tenemos que salir para saber si lo estamos haciendo bien o está mal. Y hoy me conocen en Almería, en Murcia, en Alicante, en Granada, en la zona del Maresme, bueno, que soy vocal número 2 a nivel nacional de Semilleros Hortícolas.

En resumen, que comenzó de espía industrial.

Bueno, le digo que cuando yo voy a un congreso lo primero que hago es dejarme querer. Voy enredando, que si nos echamos un café, que qué hace cuando usted tiene un problema y con esto y lo otro. Y hoy le digo a usted que toda esa información es oro. Oro puro.

Pero también experimenta, que da gusto, me dicen.

Todos esos tíos de fuera saben de los experimentos y hasta cuando se hicieron. Ahora me estoy acordando de las primeras semanas sobre semilleros horticultícolas que se celebraron en Almería, que invitarona un profesor de la universidad de Tenerife y a mí. Estoy hablando del 92 que era cuando en Europa se empezaba a hablar con fundamento de los sustratos, del agotamiento de las turberas o de la introducción de la fibra de coco. Pues bien ahí estábamos indagando qué ocurría con la fibra de coco, porque algunas venían con sales y resulta que si habían llegado tras las lluvias de los monzones venían lavaditos, de cojones, y si no, no.

Asombroso. Pero todavía me queda por saber cómo sale usted el primer día para esos mundos sin tener ni papa.

El primer viaje que me hago fuera para saber de este mundo fue a Almería, precisamente. Llego a Málaga voy a coger una guagua y me mandan de regreso a la estación porque aquello no es Canarias y por lo visto hacía falta un billete. Saco el billete a Málaga pero no hay, lo más cercano hasta allí era Motril, donde me quedo tirado a las cinco de la mañana. Cuando pude cojo otra para Córdoba, para ir acercándome. Oh, y por fin llego a Almería, a una estación llena de maleantes y me encuentro mil pesetas tiradas en el suelo. Los maleantes me habían cogido el acento, y cuando ven que recojo el billete, oigo por detrás un «tuvo que venir un cabrón canario a quedarse con las pesetas».

Sí, sí, aquí el que no cae empuja al de adelante.

Hay que estar despierto. Mire lo que pasó con el puerro.

Soy todo oídos.

Nosotros despachábamos una o dos bandejas de semilla de puerro de vez en cuando. Y sale Arguiñano por la tele. Que si sus beneficios, que si el fósforo, los niños, las recetas. Fue tanto el impacto que casi se come el espacio de la cebolla y se hubo que investigar una más dulce para que no se comiera su espacio. Pero el caso es que ahora despachamos ocho unidades de puerro que vendemos en Lanzarote, Fuereteventura, y en Gran Canaria la hemos alfombrado por Fontanales, barranco del Laurel, todo puerro.

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Pero resumiendo, de aquellos cuatro millos plantados en la pileta de su madre a ahora...

De aquellos millos a ahora hay una producción de un millón de semillas de hortaliza al mes en algo más de una hectárea de invernaderos, porque ya sabemos un rato de todo el esto, pero también le digo que es algo sufrido. Yo he bajado a Las Palmas para culturizarme un poco con mi mujer, Silveria Elsa Diepa, a una exposición de cuadros y llamarme de la empresa porque resulta que sale un problema fitosanitario y es ponerseme a temblar los pies porque son muchas familias que dependen de esto. Y aunque cada vez hay más máquinas que hasta las arrancas con el teléfono, también le digo que solo capando se aprende a cortar huevos.