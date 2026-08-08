Premio a la Cooperativa de Taxis de Maspalomas: Juan Diego Vega, el orgullo de ser taxista

Juan Diego Vega Cabeza cumplió 18 años el 27 de febrero de 1993. Una semana después, el cinco de marzo, se sacó el carnet de conducir por la mañana y esa misma tarde comenzó su primera jornada laboral como taxista. A día de hoy, con más de tres décadas dedicadas a una profesión que le apasiona, el natural de San Bartolomé de Tirajana preside la Cooperativa de Taxis de Maspalomas. Fue el responsable de recoger el galardón otorgado a la entidad por el Ayuntamiento en los Premios Santa Marta 2026 por su contribución a la movilidad y servicios vinculados al Turismo, que catalogó de "una enorme y agradable sorpresa".

A los 18 años se sacó el carnet de conducir y esa misma tarde comenzó a trabajar como taxista

Vega afirma que, cuando era joven, lo normal era que los hijos heredaran la licencia de sus padres. Por ese motivo, cuando su progenitor pidió la jubilación anticipada y él alcanzó la mayoría de edad, tuvo su primer contacto con un sector al que terminaría dedicando toda su vida. Desde que es presidente de la cooperativa dedica la mayor parte de su tiempo a realizar funciones administrativas desde su despacho, pero confiesa que "de vez en cuando", aprovecha para "escaparse" y hacer una jornada sobre el vehículo porque es lo que más le llena.

Juan Diego Vega en la entrada del taller de la cooperativa. / José Pérez Curbelo

Un inicio singular

El primer día que ejerció su profesión, lo hizo con su padre montado en otro coche para guiarlo hacia el destino al que debía dirigirse. Afirma, entre risas, que le había dicho que se conocía perfectamente las calles del sur, pero pronto descubrió que no era así.

Durante sus primeros años, recogió a un cliente que le pidió que lo llevara al Roque Nublo. Vega pensó en aquel momento que iba a tener una carrera más que provechosa, pero el turista le recriminó que se estaba alejando demasiado del destino indicado. Fue entonces cuando comprendió que no le estaba pidiendo que lo alcanzara hasta el monumental enclave de Tejeda, sino a unos apartamentos de la zona sur que cogían prestado su nombre.

"El vehículo no es solo un medio de vida, sino un miembro más de la familia"

Después de 31 años ofreciendo sus servicios en la calle, Vega se considera "un privilegiado" porque le "encanta su profesión". Según relata, para él y sus compañeros "El vehículo no es solo un medio de vida, sino un miembro más de la familia". "Yo tengo dos hijos y un taxi", señala, debido a que no lo considera un objeto. Según explica, es el medio que "pone el pan en la mesa" y por eso lo respeta y le provoca "un gran sentimiento y mucho orgullo".

Para Vega, los pioneros que decidieron crear la cooperativa en 1968 son dignos de admirar porque pusieron la primera piedra para que el sector pudiera progresar y convertirse en lo que es hoy en día. Según explica, fueron capaces de demostrar que "unidos eran mucho más fuertes que separados" en una época en la que imperaban los coches piratas y el turismo y los medios de transporte estaban empezando a evolucionar.

El presidente de la cooperativa, Juan Diego Vega, junto al taxista Enrique Hernández en el interior del aparcamiento de las instalaciones. / José Pérez Curbelo

Un sector muy unido

A día de hoy, ese sentimiento de unión se mantiene entre los más de 900 taxistas que trabajan en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El presidente de la cooperativa asegura que los trabajadores siempre están dispuestos a ayudarse entre sí y a los demás. Recuerda que un compañero al que le faltaba una semana para jubilarse estuvo llevando a sus clientes de forma gratuita a sus destinos "en agradecimiento a lo que el sector del taxi le había dado a lo largo de su vida". Por ese motivo, recalca que "el taxi es un sentimiento y los profesionales que lo trabajan, lo hacen porque les gusta".

Vocación y alegría

Vega afirma que, además de conducir, lo que más le llena es el contacto directo con los clientes porque tiene "una gran vocación de servicio". Su papel no se limita simplemente a "llevar a la gente de un lado a otro", sino que se convierte en un guía improvisado al que los turistas preguntan por direcciones, restaurantes, hoteles y actividades que se pueden realizar en la zona.

El taxista destaca que, además de tener constancia de la ubicación de la mayor parte de los establecimientos y las calles del sur de la Isla, también conoce a muchos de los clientes que se suben a su coche y sabe adónde llevarlos antes de que le den una indicación porque, según señala, "aunque parezca que es una gran ciudad, al final es un pueblo pequeño". Con una sonrisa en su rostro, el presidente de la cooperativa señala que, en ocasiones ha tenido que llevar dos veces a la misma persona en un solo día y cuando el usuario se acuerda de él y lo reconoce "eso es una alegría que solo te da el taxi".

Comunicación con extranjeros

Debido a que la zona sur de la Isla es la más turística, los taxistas deben comunicarse constantemente con extranjeros que no hablan español. Por ese motivo, Vega explica que las nuevas de generaciones de taxistas hablan, en su mayoría, alemán e inglés, y comprenden "perfectamente a los portugueses y los italianos porque hablan lenguas latinas muy similares al castellano". Sin embargo, afirma que, cuando la barrera idiomática resulta insalvable, siempre se puede recurrir al lenguaje gestual porque es "el idioma internacional con el que cualquiera puede entenderse".

No obstante, Vega afirma que una de las mejoras que están buscando implementar en los vehículos es la instalación de una tablet con una inteligencia artificial incorporada que permita la traducción simultánea de cualquier idioma. Destaca que la comunicación con los clientes es una de las facetas de mayor importancia en el sector y que este instrumento sería de gran ayuda para realizar un trabajo aún más efectivo. Explica que es una tecnología de gran utilidad que "ya se ha incorporado en Dubái y en otros países extranjeros" y señala que en la cooperativa ya están teniendo reuniones para estudiar de qué manera podrían incorporarla al servicio.

El taxista asegura que la mayor "incertidumbre" para el sector es la posible implantación de nuevos servicios de transporte en la Isla aunque, por ahora, no se ha producido. Por ese motivo, Vega afirma que el objetivo de la entidad es "seguir mejorando siempre" para poder aportar un valor diferencial que haga que los usuarios los sigan considerando como la opción más atractiva y de mayor calidad.