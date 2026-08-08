Roba a un policía alemán en Playa del Inglés y unos AirPods lo delatan

Entró en un apartamento, se llevó un ordenador, una tablet, documentación, una caja fuerte y unos AirPods y después trató de desaparecer huyendo en taxi por el sur de Gran Canaria. Pero uno de los objetos que acababa de robar terminó señalando directamente hacia él, según adelantó Maspalomas24h.

La víctima, un policía alemán que pasaba sus vacaciones en Playa del Inglés, consiguió geolocalizar los auriculares sustraídos. La señal llevó a los investigadores hasta una calle que coincidía precisamente con el lugar donde residía el sospechoso.

Ese rastro tecnológico, unido a las cámaras de seguridad y al reconocimiento de testigos, resultó clave para identificar y detener a un conocido delincuente multirreincidente.

Saltó una valla y entró por una ventana

De acuerdo con la información publicada por Maspalomas24h, el robo se produjo a plena luz del día en un complejo residencial del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

El autor habría accedido al recinto después de escalar una valla perimetral y forzar posteriormente una de las ventanas del apartamento.

En ese momento, la vivienda estaba ocupada temporalmente por el ciudadano alemán durante sus vacaciones en la Isla.

Del interior desaparecieron un ordenador portátil, una tablet, documentación personal, una caja fuerte y unos auriculares inalámbricos, además de producirse daños materiales en el acceso.

Una huida en taxi captada por las cámaras

La investigación permitió reconstruir los movimientos del sospechoso después del robo gracias a las cámaras de seguridad de distintos puntos de la zona turística.

Según detalla Maspalomas24h, las imágenes lo situaron en el Centro Comercial San Agustín, donde tomó un taxi que lo trasladó hasta las inmediaciones del Centro Comercial Parque Tropical.

En las primeras fases de las pesquisas, el individuo aparecía identificado como “Sujeto 1”.

Los AirPods llevaron hasta su propia calle

El giro decisivo llegó con uno de los objetos robados.

El propietario logró utilizar el sistema de geolocalización de sus AirPods y detectó la señal de los auriculares.

La ubicación resultó especialmente reveladora: los dispositivos aparecían situados en la misma vía en la que el sospechoso constaba empadronado, según la información adelantada por Maspalomas24h.

Ese dato se sumó al análisis de las grabaciones y al reconocimiento de testigos, lo que permitió avanzar en la identificación del investigado y proceder finalmente a su detención.

Condenado a cuatro años de prisión

El acusado contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio y fue puesto a disposición judicial.

Según recoge Maspalomas24h, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo ha condenado en 2026 a cuatro años de prisión como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, con la agravante de multirreincidencia.

La huida en taxi y el seguimiento a través de las cámaras no bastaron para borrar el rastro. Al final, fueron unos pequeños auriculares los que terminaron aportando una de las pistas más comprometedoras para el sospechoso.