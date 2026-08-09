Grupo FSM y su compromiso con la deportividad

Numerosos proyectos deportivos cuentan cada año con la colaboración de empresas que contribuyen a su desarrollo y proyección. Entre ellas se encuentra Grupo FSM, que participa en diversas iniciativas relacionadas con el deporte y la promoción del talento canario.

Actualmente, la empresa colabora con el Frontón King, una de las citas deportivas más destacadas de la isla. El evento, que se celebra durante el mes de octubre, reúne cada año a deportistas y aficionados de distintos países, consolidando el norte de Gran Canaria como uno de los escenarios de referencia del bodyboard a nivel internacional.

Riders del Frontón King 2025 (empaquetado de Costa Caleta). / La Provincia

Su compromiso con el deporte abarca también iniciativas orientadas a la formación y al desarrollo de los más pequeños. En esta línea, la compañía comienza una nueva colaboración con el Campus Vitolo, impulsado por el futbolista grancanario Victor Machín, exjugador de la UD Las Palmas, el Sevilla FC, el Atlético de Madrid y la Selección Española. Esta iniciativa ofrece a niños y niñas apasionados por el fútbol la oportunidad de seguir desarrollando sus habilidades en un entorno que combina aprendizaje, convivencia y valores deportivos.

Campus Vitolo (Estadio Alfonso Silva). / LP/DLP

Junto a estas iniciativas, Grupo FSM mantiene su apoyo a entidades deportivas con una larga trayectoria en la isla, como el Club Balonmano Gáldar, uno de los grandes referentes del balonmano canario y nacional, y la UD Guía, una institución histórica para el municipio de Santa María de Guía que este año ha celebrado su ascenso a Primera Regional.

Además, la compañía mantiene una vinculación especialmente significativa con la Travesía a Nado de Sardina – Memorial Félix Santiago Melián, una prueba que rinde homenaje al fundador de Grupo FSM y que se ha consolidado como una cita destacada del calendario deportivo de la isla. Se celebrará el 6 de septiembre en Sardina, un lugar de especial significado para Don Félix, esta travesía une deporte, tradición y memoria en torno a los valores que siempre defendió.

Este compromiso con la deportividad canaria adquiere un significado especial en un año donde la empresa celebra su 65 aniversario. El apoyo a clubes, eventos y proyectos deportivos es una de las formas que tiene Grupo FSM de impulsar el talento local, fomentar valores como el esfuerzo y la constancia entre los más jóvenes y seguir contribuyendo al crecimiento social y deportivo de Gran Canaria.