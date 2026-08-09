Un incendio en un taller de motocicletas deja un hombre herido con quemaduras en Gran Canaria

Un incendio declarado este domingo en un garaje dedicado a la reparación de motocicletas en Lomo Perera, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ha dejado a un hombre de 53 años herido con quemaduras de carácter moderado.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 09.46 horas, después de que se comunicara que se había originado un fuego en el interior del inmueble.

Desde la sala operativa, el coordinador del 112 dio indicaciones a los alertantes para que permanecieran en una zona segura mientras se movilizaban los diferentes recursos de emergencia.

El inmueble ya había sido desalojado

Hasta Lomo Perera se desplazaron efectivos de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, que a su llegada comprobaron que la zona afectada por las llamas ya había sido desalojada.

Los bomberos procedieron entonces a extinguir el incendio y ventilar el inmueble una vez controlado el fuego.

El dispositivo desplegado contó también con una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional.

Un hombre de 53 años, trasladado al hospital

Los sanitarios atendieron en el lugar a un hombre de 53 años que presentaba quemaduras de carácter moderado en las extremidades superiores e inferiores.

Tras recibir la primera asistencia, el afectado fue evacuado en ambulancia hasta Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas para continuar recibiendo atención médica.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Policía Local se encargó de instruir el correspondiente atestado, mientras que los agentes de la Policía Nacional colaboraron con el resto de los recursos que participaron en el operativo.