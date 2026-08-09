Un instituto gestionará todos los museos de Gran Canaria ante la futura apertura del Mubea

Un instituto para gestionar todos los museos de Cabildo de Gran Canaria. La aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Instituto para la Gestión Integral de los Museos, avalada en el pleno del pasado 31 de julio, supone un paso más para integrar a todos los centros museísticos insulares bajo un mismo techo, especialmente, ante la futura apertura del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), prevista para diciembre.

Para la Consejería de Cultura, que dirige Guacimara Medina, se trata de la fórmula jurídica más adecuada para gestionar el Mubea, que se incorporaría como un museo más a la red insular, bajo el paraguas del Instituto. Aunque no contará con personalidad jurídica propia, fuentes del área defienden las ventajas de este modelo, como una mayor autonomía o agilidad, pero en cualquier caso, se mantiene bajo la estructura del Cabildo de Gran Canaria.

La elección de este modelo de gestión de los museos de la Isla coincide con algunas de las necesidades de reorganización que pusieron de manifiesto las conclusiones emitidas por la Intervención General del Cabildo en 2025 sobre el sistema de gestión museística.

En su informe de control interno, el órgano advirtió de diversas debilidades en el funcionamiento de algunas entidades culturales vinculadas al Cabildo. Entre ellas figuraba la Fundación Nanino Díaz Cutillas, que recibió una opinión desfavorable al carecer de plantilla propia y depender de personal del Cabildo con una dedicación limitada al 15% de su jornada.

La Consejería de Cultura considera la fórmula más adecuada para integrar el nuevo espacio que abrirá en diciembre

Los informes también alertaban de duplicidades organizativas en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), donde coexistían una sociedad mercantil y una fundación sin actividad, además de retrasos en la rendición de cuentas de varias entidades culturales.

Sin relación con Intervención

Frente a ese escenario, el nuevo Instituto concentrará bajo una única estructura administrativa la gestión de la red insular de museos y unificará la gestión del personal adscrito a estos centros. En cualquier caso, el gobierno insular desvincula expresamente esta elección de las observaciones formuladas por la Intervención y, en ningún caso, modifica las fórmulas de gestión de otras entidades.

La consejera de Cultura, Guacimara Medina, defendió durante el pleno que se trata de la fórmula "más idónea" para integrar el nuevo museo dentro de la red insular sin generar diferencias organizativas ni laborales entre los distintos centros. En este sentido, explicó que las restricciones para incrementar la plantilla del Cabildo impedían optar por otros modelos de gestión.

Presentación de la exposición 'Isla de Arte. Una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria'. / Quique Curbelo.

Pero el principal partido de la oposición, el Partido Popular, mantuvó su rechazo al considerar que el nuevo instituto no resolverá la lentitud administrativa de la gestión museística. De hecho, presentó seis enmiendas al expediente, de las que el gobierno únicamente aceptó una, destinada a corregir un error material en el artículo 8 del reglamento.

En concreto, el reglamento deja abiertos algunos aspectos de la futura estructura de gobierno del Instituto para la Gestión Integral de los Museos, ya que el texto no concreta si estará integrado exclusivamente por consejeros del Cabildo o si podrá incorporar otros perfiles. Tampoco fija un modelo homogéneo respecto a otros organismos dependientes de la corporación, que actualmente tramitan reformas estatutarias con fórmulas organizativas diferentes.

La aprobación inicial del reglamento, sin el apoyo de la oposición, culmina un proceso de casi un año de trámites

Además, el reglamento establece dos sesiones ordinarias al año, una frecuencia que contrasta con el funcionamiento mensual de las comisiones plenarias con competencias en Cultura y que podría limitar el seguimiento ordinario de la gestión de la red insular de museos, obligando a recurrir a convocatorias extraordinarias para abordar asuntos urgentes o de especial relevancia.

Proceso de un año

La aprobación inicial del reglamento, respaldada por el grupo de gobierno frente al rechazo y la abstención de la oposición, culmina un procedimiento administrativo que se ha prolongado durante casi un año. El expediente comenzó en septiembre de 2025, meses antes de que se conocieran las conclusiones de Intervención General del Cabildo, con la constitución de una comisión de estudio para definir el modelo de gestión del futuro Mubea.

Visita técnica e institucional al interior del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria en 2024, abierta a los medios para conocer la evolución de las obras. / José Carlos Guerra

Posteriormente se incorporaron los informes jurídicos y de impacto de género, emitidos en noviembre de ese mismo año, el dictamen favorable de la Asesoría Jurídica en febrero de 2026 y la memoria justificativa elaborada por el Servicio de Museos en junio. El consejo degGobierno Insular dio luz verde al anteproyecto el pasado 6 de julio para, a continuación, remitirse a la última sesión plenaria de la temporada.

Exposición pública

El reglamento inicia ahora su fase de exposición pública. El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia, donde permanecerá expuesto durante un mes para la presentación de alegaciones.

Visita técnica e institucional al interior del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria en 2024, abierta a los medios, para conocer la evolución de las obras. / José Carlos Guerra

Si no se registran reclamaciones, quedará aprobado definitivamente sin necesidad de regresar al Pleno. La nueva normativa entrará en vigor una vez sea publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Canarias, momento en el que el Instituto asumirá formalmente la gestión de la Red Insular de Museos del Cabildo de Gran Canaria, que consta de la Casa de Colón; la Casa Museo León y Castillo de Telde; la Casa Museo Pérez Galdós; la Casa Museo Tomás Morales de Moya; la Casa Museo Antonio Padrón - Centro de Arte Indigenista de Gáldar y el Museo y Parque Cueva Pintada de Gáldar.