Patrimonio
Un instituto gestionará todos los museos de Gran Canaria ante la futura apertura del Mubea
Un nuevo órgano centralizará la red insular de forma directa, aunque sin personalidad jurídica propia, y unificará la gestión del personal adscrito
Un instituto para gestionar todos los museos de Cabildo de Gran Canaria. La aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Instituto para la Gestión Integral de los Museos, avalada en el pleno del pasado 31 de julio, supone un paso más para integrar a todos los centros museísticos insulares bajo un mismo techo, especialmente, ante la futura apertura del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), prevista para diciembre.
Para la Consejería de Cultura, que dirige Guacimara Medina, se trata de la fórmula jurídica más adecuada para gestionar el Mubea, que se incorporaría como un museo más a la red insular, bajo el paraguas del Instituto. Aunque no contará con personalidad jurídica propia, fuentes del área defienden las ventajas de este modelo, como una mayor autonomía o agilidad, pero en cualquier caso, se mantiene bajo la estructura del Cabildo de Gran Canaria.
La elección de este modelo de gestión de los museos de la Isla coincide con algunas de las necesidades de reorganización que pusieron de manifiesto las conclusiones emitidas por la Intervención General del Cabildo en 2025 sobre el sistema de gestión museística.
En su informe de control interno, el órgano advirtió de diversas debilidades en el funcionamiento de algunas entidades culturales vinculadas al Cabildo. Entre ellas figuraba la Fundación Nanino Díaz Cutillas, que recibió una opinión desfavorable al carecer de plantilla propia y depender de personal del Cabildo con una dedicación limitada al 15% de su jornada.
La Consejería de Cultura considera la fórmula más adecuada para integrar el nuevo espacio que abrirá en diciembre
Los informes también alertaban de duplicidades organizativas en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), donde coexistían una sociedad mercantil y una fundación sin actividad, además de retrasos en la rendición de cuentas de varias entidades culturales.
Sin relación con Intervención
Frente a ese escenario, el nuevo Instituto concentrará bajo una única estructura administrativa la gestión de la red insular de museos y unificará la gestión del personal adscrito a estos centros. En cualquier caso, el gobierno insular desvincula expresamente esta elección de las observaciones formuladas por la Intervención y, en ningún caso, modifica las fórmulas de gestión de otras entidades.
La consejera de Cultura, Guacimara Medina, defendió durante el pleno que se trata de la fórmula "más idónea" para integrar el nuevo museo dentro de la red insular sin generar diferencias organizativas ni laborales entre los distintos centros. En este sentido, explicó que las restricciones para incrementar la plantilla del Cabildo impedían optar por otros modelos de gestión.
Pero el principal partido de la oposición, el Partido Popular, mantuvó su rechazo al considerar que el nuevo instituto no resolverá la lentitud administrativa de la gestión museística. De hecho, presentó seis enmiendas al expediente, de las que el gobierno únicamente aceptó una, destinada a corregir un error material en el artículo 8 del reglamento.
En concreto, el reglamento deja abiertos algunos aspectos de la futura estructura de gobierno del Instituto para la Gestión Integral de los Museos, ya que el texto no concreta si estará integrado exclusivamente por consejeros del Cabildo o si podrá incorporar otros perfiles. Tampoco fija un modelo homogéneo respecto a otros organismos dependientes de la corporación, que actualmente tramitan reformas estatutarias con fórmulas organizativas diferentes.
La aprobación inicial del reglamento, sin el apoyo de la oposición, culmina un proceso de casi un año de trámites
Además, el reglamento establece dos sesiones ordinarias al año, una frecuencia que contrasta con el funcionamiento mensual de las comisiones plenarias con competencias en Cultura y que podría limitar el seguimiento ordinario de la gestión de la red insular de museos, obligando a recurrir a convocatorias extraordinarias para abordar asuntos urgentes o de especial relevancia.
Proceso de un año
La aprobación inicial del reglamento, respaldada por el grupo de gobierno frente al rechazo y la abstención de la oposición, culmina un procedimiento administrativo que se ha prolongado durante casi un año. El expediente comenzó en septiembre de 2025, meses antes de que se conocieran las conclusiones de Intervención General del Cabildo, con la constitución de una comisión de estudio para definir el modelo de gestión del futuro Mubea.
Posteriormente se incorporaron los informes jurídicos y de impacto de género, emitidos en noviembre de ese mismo año, el dictamen favorable de la Asesoría Jurídica en febrero de 2026 y la memoria justificativa elaborada por el Servicio de Museos en junio. El consejo degGobierno Insular dio luz verde al anteproyecto el pasado 6 de julio para, a continuación, remitirse a la última sesión plenaria de la temporada.
Exposición pública
El reglamento inicia ahora su fase de exposición pública. El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia, donde permanecerá expuesto durante un mes para la presentación de alegaciones.
Si no se registran reclamaciones, quedará aprobado definitivamente sin necesidad de regresar al Pleno. La nueva normativa entrará en vigor una vez sea publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Canarias, momento en el que el Instituto asumirá formalmente la gestión de la Red Insular de Museos del Cabildo de Gran Canaria, que consta de la Casa de Colón; la Casa Museo León y Castillo de Telde; la Casa Museo Pérez Galdós; la Casa Museo Tomás Morales de Moya; la Casa Museo Antonio Padrón - Centro de Arte Indigenista de Gáldar y el Museo y Parque Cueva Pintada de Gáldar.
- Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
- Tragedia laboral en una nave industrial de Telde: 'Se desató algo que no estaba bajo el control de los trabajadores
- El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
- Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
- Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
- Ángel Nuez Alonso: 'Canarias se está convirtiendo en una prolongación del Sáhara
- Gran Canaria espera un alivio del calor tras seis sofocantes días a más de 40 grados
- La Aemet pone en rojo por calor a Gran Canaria: estas son las zonas con “peligro extraordinario” por las altas temperaturas