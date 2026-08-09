Una isla en caravana rumbo a los mares del Sur

Desde hace muchísimo tiempo se cuentan historias del esfuerzo que suponía hacer el trayecto desde la capital grancanaria a Maspalomas y viceversa. Unos para inspeccionar el estado de sus fincas y cosechas, lo que obligaba a sus empleados con un mes de antelación a despedregar caminos y carreteras, incluso en algunos tramos a lomos de bestias en unos tiempos en los que más que el día de playa, lo que en verdad se valoraba era la tranquilidad, los paisajes vírgenes y el contacto con pastores, arrieros y agricultores.

Y otros, como los fareros de Maspalomas y sus familias, que acudían para abastecerse de alimentos y enseres, para lo que unas veces utilizaban un buque de 64 toneladas que hacía un viaje mensual desde el Muelle de la Luz y que amarraba en el muelle del Faro. Y otras a través de carretera en el coche-correo que subía por Jinámar, Telde, Ingenio y Agüimes, punto en el que se cambiaba el vehículo por la caballería para atravesar los 25 kilómetros que quedaban hasta Maspalomas.

El mes de agosto invita a volver la vista atrás y hacer memoria de épocas lejanas también aunque mucho más recientes que permanecen aún en la retina de gran parte de la ciudadanía grancanaria: hablamos del éxodo semanal de las últimas décadas del siglo XX de más de la mitad de la isla, que la atravesaba de norte a sur en largas caravanas que parecían no tener fin colapsando la antigua y estrecha Carretera General, casi siempre de un solo sentido, para disfrutar de las playas maspalomeras. En la mayoría de los casos a pasar el día con vuelta a casa al atardecer.

Nuestro personaje de hoy será el de varias generaciones de familias grancanarias que hicieron del viaje a Maspalomas en una tradición casi sagrada. Cada viernes y sábado de los meses de verano la isla parecía ponerse en marcha en una suerte de mudanza semanal luciendo en las bacas de los coches, cargadas hasta límites increíbles, en las que convivían una maleta de skay, colchones enrollados, sombrillas de rayas, neveras de aluminio, sillas y mesas plegables, hamacas, tiendas de campaña, el hornillo de gas, las cañas de pescar, bidones de agua, balones y hasta bicicletas infantiles, todo ello sujeto con una maraña de cuerdas. Y es que para todo un fin de semana se exigía una logística casi militar.

Dentro del coche, el cabeza de familia al volante, su esposa de copiloto, dos o tres niños detrás y la abuela, allí encajados donde quedara un hueco entre las fiambreras de paellas -sin arena aún-, los bistecs empanados y las tortillas. Y, la chiquillería pegada a la ventanilla con la cantinela de turno: ¿falta mucho? ¿falta mucho? O peor: veo, veo, ¿qué ves? Una cosita…

Recordadas ahora, aquellas caravanas no eran un atasco: eran la felicidad viajando a cuarenta kilómetros por hora. Eran los largos parones en las que las familias entablaban amistad entre coche y coche. Unos recuerdos cotidianos que hoy conforman historia con mayúsculas aunque no aparezcan en los archivos municipales, pero que siguen atesorados en la memoria colectiva de varias generaciones.

A los llegados de aquella capital los lugareños les llamábamos los rusos, o los sabandeños -porque llegaban los sábados-, o los PPA, porque sólo compraban pan, periódico y agua. Aunque, bien es verdad que, en épocas de vacas flacas se les necesitó y se les necesita aún hoy como agua de mayo.

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Cambiaron las monturas por carruajes, los carruajes por automóviles y, aquellas carreteras, por modernas autovías y autopistas. Pero hubo algo que nunca cambió: el deseo de los grancanarios de llegar a Maspalomas para disfrutar de sus playas y de un fin de semana en familia porque, al fin y al cabo, el destino siempre fue el mismo, lo único que cambió fue la forma de alcanzarlo.