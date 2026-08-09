Jesús Benítez, jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Doctor Negrín: «La pérdida de audición y los trastornos del equilibrio son algunos de los problemas que más vemos en nuestras consultas»

Muchas personas asocian la otorrinolaringología solo con los problemas de oído, nariz y garganta. ¿Qué abarca realmente esta especialidad?

En realidad, nuestra especialidad se denomina Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Eso significa que va mucho más allá de los problemas de oído, nariz y garganta, ya que aborda la mayoría de las patologías que afectan desde la base del cráneo hasta la región supraclavicular. Entre ellas se encuentran malformaciones congénitas, tumores y otras enfermedades que afectan a la cabeza y al cuello.

¿Cuáles son las patologías más frecuentes que atienden en consulta y cuáles tienen un mayor impacto en la calidad de vida de los afectados?

En Canarias, y más en concreto en nuestra área de atención, hay tres grandes grupos de patologías que concentran la mayor parte de la actividad asistencial. La primera es la pérdida de audición asociada al envejecimiento de la población. La segunda, muy condicionada por las características climáticas de las Islas, es la patología alérgica y los problemas relacionados con la respiración nasal. En tercer lugar, se sitúan los trastornos del equilibrio y el vértigo. Estas son las enfermedades que vemos con mayor frecuencia en el hospital y las que más repercuten en la calidad de vida de los pacientes.

¿Están notando el impacto del envejecimiento poblacional en el volumen y el perfil de los pacientes que asisten?

Sí. El aumento de la esperanza de vida hace que aparezcan con mayor frecuencia patologías propias de edades avanzadas. Entre ellas destacan la pérdida auditiva relacionada con el envejecimiento del oído, los trastornos del equilibrio y también la patología tumoral, que es mucho más frecuente a partir de los 45 o 50 años. Además, muchos de estos pacientes presentan otras enfermedades crónicas bien controladas, como problemas cardiológicos o endocrinológicos, lo que también condiciona el tipo de pacientes que atendemos.

«La otorrinolaringología está experimentando un cambio de paradigma gracias a las nuevas tecnologías»

¿Qué síntomas deberían alertar a una persona para acudir al otorrinolaringólogo en lugar de esperar a que desaparezcan por sí solos?

No es sencillo establecer señales de alarma generales, pero hay algunas muy claras. En personas fumadoras o consumidoras habituales de alcohol, por ejemplo, una ronquera o un cambio en la voz que persista más de 15 o 20 días debe motivar una consulta con el otorrinolaringólogo. También es importante acudir cuando existen trastornos intensos del equilibrio o vértigo, dificultades importantes para respirar por la nariz o problemas relacionados con la apnea del sueño que deterioran la calidad de vida. Cada una de estas situaciones requiere un grado diferente de urgencia, pero todas deben ser valoradas por un especialista.

La apnea del sueño y los ronquidos afectan a un gran número de personas. ¿Qué papel tiene la otorrinolaringología en el diagnóstico y tratamiento de estos problemas?

La otorrinolaringología está avanzando mucho en este campo gracias a las nuevas tecnologías. En la actualidad, realizamos estudios del sueño inducido por fármacos que nos permiten observar al paciente mientras duerme e identificar si existe algún problema a nivel nasal o de la faringe susceptible de ser corregido mediante cirugía. Además, disponemos de nuevas técnicas de estimulación. Hasta ahora, el tratamiento se basaba fundamentalmente en dispositivos nocturnos que ayudan a mantener la respiración cuando se produce un colapso de la vía aérea, pero cada vez contamos con opciones más novedosas y resolutivas. Es un campo con un futuro muy esperanzador. Sin embargo, es importante diferenciar el ronquido de la apnea del sueño. El ronquido es un síntoma molesto para quien convive con el paciente, pero no supone un riesgo directo para su salud. La apnea, en cambio, implica interrupciones de la respiración durante el sueño que, a largo plazo, pueden tener importantes repercusiones cardíacas, cerebrales y metabólicas.

¿Cómo ha cambiado el abordaje de las enfermedades otorrinolaringológicas gracias a los avances tecnológicos de los últimos años?

La otorrinolaringología, como el resto de las especialidades médicas, está experimentando un cambio de paradigma gracias a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. En el ámbito de la audición, los avances en genética permiten no solo mejorar la pérdida auditiva, sino incluso prevenir algunas patologías que aparecen en la infancia. A ello se suman los nuevos implantes cocleares y otros dispositivos de estimulación auditiva, cuyo rendimiento ha mejorado notablemente con la llegada de la inteligencia artificial, permitiendo que los pacientes escuchen mejor tanto en ambientes tranquilos como ruidosos. En la patología nasal, especialmente en la rinosinusitis con pólipos, que es muy frecuente en Canarias, hoy podemos personalizar mucho más los tratamientos. Por un lado, contamos con cirugía guiada mediante neuronavegación, que hace las intervenciones más precisas y reduce las complicaciones. Por otro, identificamos las características genéticas e inflamatorias de cada paciente para aplicar terapias biológicas que modulan la respuesta alérgica. Todo ello ya forma parte de la cartera de servicios del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y permite ofrecer tratamientos más eficaces y adaptados a cada paciente.

¿Estos avances se extrapolan a las patologías oncológicas que atienden?

Sí, en oncología también se han producido avances muy importantes. De hecho, la incorporación de la inmunoterapia al abordaje de los cánceres de cabeza y cuello ha cambiado el tratamiento de muchos pacientes. En algunos casos permite cronificar la enfermedad cuando no es posible curarla. Además, las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la cirugía robótica, ayudan a conservar funciones tan importantes como hablar, tragar y respirar. Más allá de esto, también se han producido avances muy significativos en el diagnóstico del vértigo y de los trastornos del equilibrio, ya que las nuevas tecnologías permiten localizar con mayor precisión el origen de la lesión y diferenciar mejor estas enfermedades, facilitando un tratamiento más adecuado.

«La incorporación de la inmunoterapia en el abordaje de los cánceres de cabeza y cuello ha cambiado el tratamiento de muchos pacientes»

Ha mencionado la cirugía robótica. ¿Qué ha supuesto la incorporación del robot Da Vinci al servicio?

Ha supuesto un avance muy importante, especialmente en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello relacionado con el virus del papiloma humano, cuya incidencia está aumentando. Este incremento ha llevado incluso a ampliar la vacunación preventiva a los niños varones. La cirugía robótica nos permite intervenir a través de la boca, evitando grandes incisiones en la cara o el cuello, lo que mejora de forma notable el posoperatorio. Además, forma parte de un abordaje multidisciplinar en el que participan oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, anatomopatólogos, cirujanos maxilofaciales y otros especialistas para elegir el tratamiento que ofrezca mayores posibilidades de curación, preservando al mismo tiempo las funciones esenciales. Junto a la robótica, la neuronavegación, la inmunoterapia y las mejoras en radioterapia han permitido que muchos cánceres de cabeza y cuello, que antes eran muy mutilantes, puedan tratarse hoy con mejores resultados funcionales y una mayor calidad de vida para los pacientes.

¿Qué papel está desempeñando la inteligencia artificial?

En este momento, la inteligencia artificial se está utilizando sobre todo como una herramienta de apoyo a la investigación. Nos ayuda a formular preguntas científicas y a analizar qué tratamientos son los más eficaces para seguir mejorando el conocimiento clínico. No acudimos a la inteligencia artificial para que sustituya el conocimiento médico, sino para ayudarnos a perfeccionarlo. También está presente en el desarrollo de audífonos, implantes y otros dispositivos, donde permite crear programas mucho más eficaces que los disponibles hace unos años. En definitiva, en estos momentos es una herramienta complementaria que contribuye a mejorar el conocimiento y la práctica clínica, pero no sustituye la labor del profesional sanitario.

Los cánceres de cabeza y cuello siguen siendo grandes desconocidos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollarlos?

Los principales factores de riesgo siguen siendo el tabaco y el alcohol. El tabaco es la causa más importante, ya que el humo entra en contacto con todas las estructuras de la cavidad oral, la faringe, la laringe y el resto de la vía respiratoria, provocando daños desde los labios hasta el pulmón. Cuando al consumo de tabaco se suma un consumo excesivo de alcohol, el riesgo aumenta aún más. En los últimos años, también ha adquirido una gran relevancia el virus del papiloma humano, que se relaciona con determinados cánceres de la cavidad oral, especialmente los que afectan a las amígdalas y a la úvula o campanilla. Estos tumores pueden estar presentes tanto en hombres como en mujeres y suelen aparecer a edades más tempranas, en torno a los 45 o 50 años. Además, existen otros tumores cuya causa no está claramente identificada y que también tratamos en un hospital de tercer nivel como el nuestro, pero la mayor parte de los cánceres de cabeza y cuello continúa estando relacionada con el consumo de tabaco y alcohol.

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¿Cuáles cree que son los principales retos del servicio que dirige?

Como hospital de tercer nivel y centro de referencia del área norte de Gran Canaria, nuestro objetivo es seguir ofreciendo cobertura a toda la patología propia de la especialidad con tecnología equiparable a la de los hospitales europeos de mayor nivel. El gran reto pasa por incorporar las herramientas más eficaces, personalizar los tratamientos y hacer partícipes a los pacientes en la toma de decisiones. No obstante, también es importante reforzar el trabajo multidisciplinar. La otorrinolaringología comparte muchas enfermedades con otras especialidades, por lo que la colaboración con neumólogos, alergólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos, neurólogos, especialistas en rehabilitación y nutricionistas resulta esencial para ofrecer la mejor atención posible. El avance de la especialidad dependerá de mantener un alto nivel tecnológico y de conocimiento, pero también de saber trabajar de forma coordinada para ofrecer tratamientos cada vez más individualizados, eficaces y orientados a preservar la calidad de vida de los pacientes.