Lomo Magullo mantiene la esencia de la Traída del Agua

Ni un segundo se demoraron las campanas de la iglesia al sonar cuando dieron justo las 12.00 en Lomo Magullo. El sonido daba comienzo al jolgorio colectivo del recorrido de la Traída del Agua, con la banda de Agaete y los bucios animando a la ya de por sí animada comitiva, conformada en gran parte con trajes tradicionales y portando tallas y baldes, que vitoreaba en los primeros compases del trayecto: "Agua, agüita, la gente está sequita". Desde las azoteas no se hacían de rogar y rociaban con mangueras, baldes y hasta con una taza, ante las sonrisas de quienes recíbian las pocas gotas que llegaban: "Eso es un cortao".

Pasada la intensa ola de calor en la Isla, en el pequeño pueblo teldense el viento amenizaba a un sol que campaba a sus anchas. Y si alguien pasaba algo de calor, el remedio estaba presente en todas partes, dentro de los cubos, baldes, tallas (que se usan para sacar el agua de la acequia) y las cada vez menos visibles pistolas de agua. Tanto, que en remojo y a la sombra, los cuerpos temblequeaban del contraste.

Traía del Agua Lomo Magullo | 09/08/2026 / José Pérez Curbelo

Por primera vez, se va a sumar Nieves, nacida en Lomo Magullo, aunque actualmente vive en Vecindario. Cada año celebra la fiesta, pero en la casa familiar, "con un tenderete, nos mojamos nosotros y ya está". Pero esta vez se une a la comitiva porque "ya estoy cumpliendo una edad y no quiero perderme algunas de las cosas que ocurren en esta vida", indica. Por su parte, Diego, "nativo" de Lomo Magullo, resume el espíritu con el que buena parte de los vecinos afrontan la jornada: "Disfrutar del pueblo y la familia"; y lo hace ataviado "como nuestras generaciones de antaño".

«La gente de fuera cree que a nosotros nos gusta que venga mucha gente y es al revés», confiesa una teldense

Sin embargo, al poco de empezar el recorrido, en el participaron miles de personas, Ana hacía el camino contrario. "Me estaba dando claustrofobia y ahora voy al encuentro", explica mientras busca que alguien le dé un vaso de agua porque tiene la boca seca. Integrante en la comisión de fiestas y uno de los rostros más conocidos, Ana cuenta durante la Traída a la inversa que es "una de las pioneras" en participar, desde que comenzó en 1968. "Antiguamente, nos reuníamos en un teleclub, que estaba en una habitación que pertenecía a la iglesia. Una persona vino y nos dijo la propuesta. Entonces, nos fuimos a nuestras casas con la ilusión de ir a los sótanos para buscar las ropas antiguas de nuestras madres. En la primera fuimos unos 15, más o menos", recuerda.

La recuperación de las tradiciones

Los que cuentan la historia coinciden en señalar que la inspiración vino de rituales de los aborígenes canarios, que en sus lugares sagrados derramaban miel o leche y manteca para pedir a sus dioses que lloviese. Con esa idea dicen que surgió la Traída del agua, pero la petición es a la Virgen de Las Nieves, patrona del barrio, a cuya iglesia se tiran el agua de los recipientes como tradición para pedir precipitaciones.

Con el paso de los años, la pequeña festividad de Lomo Magullo fue cada vez haciéndose más popular, hasta el punto de atraer a más de 10.000 personas a una localidad de apenas 1.500 habitantes. "Cuando era joven, a mis 20 años, la Traída del Agua era mi fiesta favorita, la que más me gustaba de toda la isla. Después, con los años, se estropeó, con las peleas, los mataos, los coyotes y todo aquello", cuenta Miriam, de Santa María de Guía.

Ataviada con ropajes de generaciones anteriores, explica que "hace como unos 8 años que estoy volviendo porque están respetando el tema tradicional, con los trajes típicos y las tallas; luego, el balde para la parte de las acequias, que hace falta para poder batallar", añade, riendo.

Una de las vecinas se quejaba de que se lanzaran agua antes de que llegara el grupo principal

Vecina de Lomo Magullo, Tere abunda: "La gente de fuera cree que a nosotros nos gusta que venga mucha gente y es al revés. Cuando dicen: hay poca gente, nosotros nos privamos. La disfrutas mejor. Pueden venir los niños, los mayores, la gente del pueblo… Porque la gente de fuera, es verdad que hay gente que respeta, pero hay gente que no respeta nada, ni las tradiciones de vestirte". En esta ocasión, considera que hay una mayor afluencia que en 2025, cuando hubo unos 2.500 asistentes.

Bruno, vecino de los alrededores y asistente habitual desde hace décadas, lo tiene claro: "Venimos respetando siempre las tradiciones: la ropa, las tallas y demás. Hubo años atrás en que la Traída del Agua se desmejoró mucho, con gente en bañador, en bikini, con pistolas de agua...", cuenta.

Solo enchumbar con la Traída

Y Ana lleva hasta el extremo el cultivo y la recuperación de la fiesta como era antaño. En su camino al encuentro, no esconde su enfado cuando ve a grupos de personas lanzándose baldasos antes de que llegue la comitiva de la Traía. "No puedo creer que una de Lomo Magullo haga esto", expresa señalando a una vecina del pueblo, que responde sonriendo dentro de la acequia mientras siguen guerreando con su alrededor.

¿Por qué molesta? "Cuando llegue la Traída, ya está todo mojado y queda feo", responde Tere, que también mira con pena la escena que, sin embargo, se repite cada año. Pero cuando ya se escucha llegar a la banda de Agaete y todo se une, la alegría se apodera de los rostros y nadie que esté cerca se quedará sin un buen remojón.

Poco más de una hora después, el recorrido finalizó en el punto de partida, con la tradición de lanzar el agua contra las paredes de la iglesia. La fiesta continuó al son de la banda de Agaete, que hizo las delicias de los asistentes con su conocida melodía, esa que todos tararean mientras bajan y suben el cuerpo, y que guio a la comitiva hasta la plaza, donde se formaría la verbena que ponía el broche de oro a las fiestas en honor a la Virgen de Las Nieves, después de dos semanas de celebraciones. Lomo Magullo vuelve así a cerrar sus fiestas aferrado a una tradición que no solo se celebra: también se defiende.