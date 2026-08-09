La playa de El Burrero de Ingenio quiere ser como Arinaga y reclama un impulso que no llega

La playa de El Burrero, en la costa de Ingenio, mantiene intacto su atractivo para personas residentes y visitantes, pero continúa arrastrando una sensación de proyecto inacabado a lo largo de los años. Sus usuarios reclaman que el litoral dé un salto adelante con mejores accesos a la zona de baño, más oferta gastronómica, un mantenimiento continuado y la ejecución de algunas actuaciones anunciadas durante los últimos años, como la creación de piscinas naturales o charcos de marea, y de accesos al mar a través de rampas para facilitar el acceso a la zona de baño.

«Parece que estemos de la mano de Dios y da igual el partido político que gobierne», aseguran varias de las personas consultadas en la playa. La percepción compartida es que El Burrero ha recibido mejoras puntuales, pero no ha logrado consolidar un modelo de costa tan desarrollado como el de otros municipios cercanos, como Arinaga, Telde, Pozo Izquierdo o el Castillo del Romeral, más al sur.

Con ello, El Burrero vive en una constante contradicción que genera una notable frustración entre sus vecinos y usuarios habituales. Con sus aproximadamente 500 metros de longitud y su ambiente marcadamente local y marinero, este enclave destaca por la excelente calidad y pureza de sus aguas, reconocidas por su alta concentración de yodo, y por ser un punto de referencia para los deportes de viento como el windsurf y el kitesurf. Además, ostenta la Bandera Azul desde el año 2018. Sin embargo, existe la sensación colectiva de que la playa nunca termina de despegar para hacerla más atractiva.

Paseo marítimo, aparcamientos, duchas y socorristas

La playa combina arena con callaos, piedras y arena, según las corrientes y el viento, en la entrada al mar. El Ayuntamiento de Ingenio destaca entre sus recursos el paseo marítimo, los aparcamientos, las duchas, los lavapiés, los accesos adaptados, los soláriums de madera, el servicio de socorrismo durante la temporada de baño y la señalización del estado de la mar. También dispone de un entorno de interés paisajístico, arqueológico y deportivo. Sin embargo, buena parte de las quejas se concentra precisamente en la dificultad para entrar y salir del agua. Las piedras y los desniveles complican el baño a las personas mayores y a quienes tienen movilidad reducida, especialmente cuando el oleaje aumenta.

«Estoy encantado con mi playa, pero hacen falta accesos, unos escalones por el dique sur para que la gente mayor se pueda bañar», explica Paco, uno de los usuarios. A su juicio, sería necesario «arreglar la playa para que la gente pueda entrar y salir con más seguridad».

Imagen de El Burrero en su zona sur, donde se puede observar el dique al fondo. / LP/DLP

La demanda de habilitar zonas de baño protegidas se repite desde hace años. Juan considera que El Burrero está «un poco dejado» y recuerda que las piscinas naturales en el entorno del dique sur han sido una promesa recurrente que no ha llegado a materializarse. «Todo el mundo ha prometido, pero nadie ha hecho», resume Carmen.

En abril de 2025, el Ayuntamiento de Ingenio y el Cabildo de Gran Canaria presentaron a la ciudadanía un estudio previo para proteger un tramo del litoral mediante un sistema de arrecife y charcos de marea. La propuesta plantea utilizar estructuras híbridas inspiradas en la naturaleza para reducir el impacto del oleaje, favorecer la biodiversidad y generar nuevos espacios de uso ciudadano.

«Todo el mundo ha prometido, pero nadie ha hecho», resumen muchos vecinos y usuarios de esta playa

El estudio fue presentado como un paso previo, no como una obra ejecutada. De ahí que entre los usuarios persista la cautela: la playa ha conocido proyectos, anuncios y actuaciones parciales, pero muchas personas siguen esperando una intervención definitiva que resuelva los problemas de acceso y protección de la zona de baño.

El desarrollo de El Burrero también está condicionado por su proximidad al aeropuerto por las limitaciones derivadas de la servidumbre aeroportuaria y de otras afecciones territoriales. Actualmente, se enfrenta a un expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, que amplía la zona de protección de 20 a casi 100 metros, afectando a unas 60 viviendas de primera y segunda línea de playa, generando el rechazo vecinal y la oposición formal del Ayuntamiento de Ingenio por el impacto en el litoral.

«Entre Costas, el aeropuerto y la zona militar, parece que nunca podemos desarrollar como nos gustaría esta playa». Esta circunstancia aparece en las conversaciones vecinales como una de las razones que explican la lentitud de algunos proyectos, aunque no evita la comparación con otros municipios del entorno.

La comparación no implica que estos enclaves hayan resuelto todos sus problemas. Arinaga también afronta limitaciones administrativas, afecciones de Costas, problemas de vandalismo y la necesidad de conservar sus equipamientos. Pero para los usuarios de El Burrero la diferencia está en la percepción de que sus municipios vecinos han conseguido convertir parte de sus recursos naturales en una oferta litoral más completa.

Destrozos como precedente

El concejal de Playas del actual grupo de gobierno, Martín García, reconoció la percepción vecinal de que El Burrero ha estado estancado, pero atribuyó el retraso a la complejidad burocrática del litoral y a la inacción en mandatos anteriores. «No es que haya favoritismo hacia otro municipio, es que Ingenio no se había movido en El Burrero. Yo siempre digo lo mismo y lo digo claramente, es que no ha habido valentía de tocar El Burrero. La playa se tocó en su momento malamente, haciendo los destrozos que se hicieron, y a partir de ahí se cogió miedo y nadie quería tocar El Burrero, porque le podía producir, hablando claramente, pérdida de votos. En vez de pensar que aquí no estamos por votos, sino para mejorar las condiciones de los vecinos», subraya el edil.

Frente a las comparaciones con otros municipios del entorno, Martín García, recuerda que la diferencia radica en el tiempo, señalando que «mientras en Ingenio comenzaron con este proceso hace tres años, en otros puntos se iniciaron los trámites hace cinco o diez años». Asimismo, García destacó la complejidad de las gestiones ante la Dirección General de Costas y otras instituciones supramunicipales, «un proceso que exige redactar estudios, contratar proyectos externos y responder a sucesivas tandas de reparos técnicos antes de obtener la autorización definitiva. En resumen, un trabajo que no se ve y que se alarga en el tiempo».

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El concejal prioriza tres proyectos, los accesos del dique sur (rampa y escalera), una pasarela en la zona del Náutico para personas con movilidad reducida, y reforma de mobiliario. También denuncia los problemas de vandalismo que padece la playa y espacios como el Paseo Marítimo Tomás Cruz Alemán, el Mirador de Vista Alegre y los baños públicos. A la vez destaca como novedad la cuadrilla fija de dos personas destinadas exclusivamente a El Burrero.