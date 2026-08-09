“Remy” se va de vacaciones a Maspalomas: graban una rata entre las hamacas

No era precisamente el visitante que los bañistas esperaban encontrar junto a las hamacas. Un turista ha denunciado en redes sociales la presencia de una rata en la playa de Maspalomas, en Gran Canaria, después de grabar al animal moviéndose por la zona de descanso próxima a las conocidas Dunas.

El vídeo fue compartido en TikTok por el usuario @joseortega_00, que mostró la escena durante su estancia en el sur de la Isla.

La grabación no ha tardado en llamar la atención por lo inesperado del encuentro: una rata desplazándose entre las hamacas de una de las zonas turísticas más conocidas de Canarias.

Una escena inesperada entre las hamacas

Según muestra el vídeo difundido por el turista, el animal aparece en plena zona de playa, muy cerca de las hamacas utilizadas por los bañistas.

La escena sorprende especialmente por producirse en Maspalomas, uno de los enclaves turísticos más visitados de Gran Canaria y situado junto al espacio natural de las Dunas.

El usuario decidió grabar el momento y compartirlo posteriormente en TikTok como denuncia de lo ocurrido.

Por ahora, únicamente ha trascendido el avistamiento recogido en esas imágenes y no consta que se hayan comunicado más episodios similares en el mismo punto.

Maspalomas, escenario de un visitante poco habitual

La presencia del animal ha generado una de esas estampas difíciles de asociar con una jornada de playa.

Entre sombrillas, arena y hamacas, la rata terminó convirtiéndose inesperadamente en protagonista de la grabación.

Y en redes sociales, donde este tipo de escenas suelen propagarse con rapidez, la imagen recuerda inevitablemente a Remy, la popular rata protagonista de Ratatouille.