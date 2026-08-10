El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás destina 40.000 euros a la reparación urgente de la pista de Tasartico

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás aprueba el proyecto para reparar la pista de acceso a la Playa de Tasartico, una actuación de urgencia con un presupuesto de alrededor de 40.000 euros. La intervención responde a los daños que las intensas lluvias asociadas a la tormenta Therese causaron en el pavimento de esta vía rural.

El proyecto contempla trabajos a lo largo de 3.611 metros de la pista existente, desde Las Rosas hasta la Playa de Tasartico. La actuación incluye el desbroce y limpieza de los laterales con medios mecánicos, el refino y planeo de la superficie y el aporte de picón compactado para reforzar la resistencia y estabilidad del firme.

Una infraestructura esencial para Tasartico

La pista representa una infraestructura esencial para el barrio de Tasartico, ya que los residentes y las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona no disponen de una carretera alternativa. Durante la tormenta y en los días posteriores, los servicios municipales ejecutaron varias actuaciones de rasanteo de emergencia para mantener el paso, aunque el nuevo proyecto plantea una reparación de mayor alcance.

El alcalde y concejal de Vías Públicas, Pedro Suárez, señala que la oficina técnica municipal supervisa la ejecución y que el proyecto respeta los condicionantes del planeamiento en el suelo rústico de protección natural por el que discurre la vía.

"El municipio de La Aldea de San Nicolás se caracteriza por la dispersión de sus núcleos y la relevancia de sus tres grandes valles. Garantizar unos accesos seguros y en condiciones adecuadas es prioritario, no solo para el uso residencial de los vecinos y vecinas, sino también para el sector primario de Tasartico", afirma.

Con esta obra reducimos riesgos, mejoramos la seguridad en situaciones de emergencia y facilitamos el transporte de productos Pedro Suárez — Alcalde y concejal de Vías Públicas de La Aldea de San Nicolás

La reparación también busca reducir los problemas que el mal estado de la pista provoca en los desplazamientos y en el transporte vinculado a las explotaciones del entorno. La conexión resulta especialmente relevante en situaciones de emergencia, cuando las condiciones del acceso pueden condicionar tanto la movilidad de los residentes como la llegada de los servicios de intervención.

Pedro Suárez relaciona además la mejora con la actividad económica del valle. "Con esta obra reducimos riesgos, mejoramos la seguridad en situaciones de emergencia y facilitamos el transporte de productos agrícolas y ganaderos, disminuyendo sus costes y tiempos de traslado", sostiene el alcalde.

El proyecto sitúa así la reparación de la pista de Tasartico dentro de las actuaciones municipales destinadas al mantenimiento de los accesos rurales y al funcionamiento de las zonas agrícolas y ganaderas de La Aldea de San Nicolás.