El Ayuntamiento de Arucas refuerza el personal dedicado a la eliminación de malas hierbas
El Plan de Barrios de Deshierbes logra finalizar su labor en las zonas Tinocas y Urbanización San Francisco Javier
África Tornos
La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Arucas refuerza el personal destinado a la eliminación de malas hierbas de las calles de municipio. Esta acción forma parte del Plan de Barrios de Deshierbes, que ya ha logrado erradicar las malas hierbas de toda la zona de Tinocas y Urbanización San Francisco Javier. En este plan el personal trabajará de lunes domingo.
En el proyecto Plan de Barrios las cuadrillas de limpieza han estado trabajando el pasado fin de semana en Cardones, actuaron en las calles Párroco Déniz, San Isidro, Manuel González y Santiago. El viernes también intervinieron en El Matadero y Las Vegas Sport. Y el sábado y domingo trabajaron en las calles de La Goleta, Angostillo y Lomo San Pedro. Desde la Concejalía de Limpieza informan que los operarios y operarias continuarán con la limpieza y arranque de las malas hierbas por otros barrios del municipio.
El Ayuntamiento ya ha tomado previamente acciones en búsqueda de asegurar la limpieza en sus calles. El pasado 2025 realizó la retirada de 24 toneladas de residuos peligrosos en La Punta, una acción que llegó tras la sanción de cerca de 31.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a una empresa tras localizar un vertido incontrolado de escombros y materiales peligrosos, entre ellos placas de fibrocemento con contenido en amianto, localizados en varias zonas del municipio. Así mismo, el pasado abril la Concejalía de Limpieza y Ecoembes lanzaron la campaña Reciclar es de sabios, incluida en el proyecto Arucas Reduce que buscaba reforzar la conciencia medioambiental y la participación vecinal en el reciclaje y mantener la limpieza de las calles.
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