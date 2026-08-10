El Ayuntamiento de Guía comienza las obras de la nueva red de saneamiento de Lomo de La Palma

El Ayuntamiento de Guía comienza en los próximos días as obras para la creación de la nueva red de saneamiento en el diseminado de Lomo de La Palma. La actuación, que tiene como objetivo dotar a la zona de una infraestructura básica de la que hasta ahora carecía, será financiada mediante el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA) del Cabildo de Gran Canaria, con una dotación de 363.000 euros, según ha anunciado el Consistorio en un comunicado.

José Manuel Santana, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Aguas y Saneamiento, junto con el equipo de técnico municipal y el técnico de la empresa adjudicataria, se encargó de realizar el replanteo de la obra que marca el inicio de la intervención. El concejal destaca la complejidad de la actuación por la orografía del terreno, que ha requerido de un gran esfuerzo técnico y de planificación.

Así mismo, informa que el proyecto pertenece a una planificación más amplia impulsada desde la Oficina Técnica Municipal para continuar ampliando y modernizando la red de saneamiento de Santa María de Guía. El plan que busca mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales, reforzar la protección del entorno y elevar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

"Las medianías y los diseminados también merecen contar con unos servicios públicos de calidad"

La actuación se suma de esta manera a otros proyectos estratégicos que se encuentran en distintas fases de tramitación, como la red de saneamiento de Barranquillo Frío que se encuentra en fase de licitación o el proyecto de La Peñilla, que está en fase de redacción. "Nuestro objetivo es seguir llevando infraestructuras esenciales a los ciudadanos, con independencia del lugar en el que vivan", resalta Santana.

El primer teniente de alcalde comenta cómo el esfuerzo inversor es resultado del trabajo de planificación desarrollado por la Oficina Técnica Municipal, así como la colaboración entre administradores, especialmente con el Cabildo de Gran Canaria cuya financiación a través del PAC permite ejecutar estas actuaciones fundamentales para el desarrollo del municipio. Además el Consistorio prevé que para finales de 2026 se hayan adjudicado más de un millón de euros destinados exclusivamente a la ampliación y mejores de la red de saneamiento del municipio.

“No vamos a parar hasta conseguir completar esta infraestructura básica en todos los barrios y diseminados de Guía vayan disponiendo de esta infraestructura básica. Seguiremos trabajando con planificación, constancia y responsabilidad para que ningún vecino se quede atrás y el saneamiento llegue allí donde durante años ha sido una reivindicación pendiente", destaca Santana.