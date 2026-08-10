Cartografía táctil y maquetas 3D: la geografía inclusiva de Gran Canaria que se siente con las manos

Una de las razones por las que las Islas Canarias son conocidas como las Islas Afortunadas es por su belleza natural. Desde Las Cañadas del Teide hasta las Dunas de Maspalomas, las ocho islas cuentan con una enorme diversidad patrimonial que convierte el Archipiélago en uno de los destinos turísticos favoritos del país. Con el fin de que las personas con discapacidad visual o intelectual leve también puedan disfrutar de las mayores riquezas que albergan las Islas, nace el proyecto Incleducan: una iniciativa de investigación y acción social que busca democratizar el acceso al conocimiento geográfico y ambiental, con el fin de proporcionarles a las personas ciegas herramientas para comprender y sentir el patrimonio natural y cultural de manera autónoma y segura.

El proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que nace de una convocatoria de investigación de las Fundaciones CajaCanarias y la Caixa enfocada en la inclusión, se centra en la elaboración de materiales didácticos innovadores destinados a solventar el déficit de recursos inclusivos para interpretar el paisaje, así como las necesidades educativas de este sector poblacional. El equipo de trabajo, compuesto por aproximadamente unas 14 personas, destaca por su carácter interdisciplinar: cuenta con especialistas en Geografía y Medio Ambiente, Historia, Innovación Educativa de Didáctica, Ingenierías Industriales y Civiles o Accesibilidad y Educación Ambiental.

Maqueta 3D del Barranco de Guniguada. / LP/DLP

El proyecto desarrolla maquetas 3D a partir de láminas de madera o de plástico combinadas con diversas texturas de fieltro y otros materiales, que permiten a las personas ciegas formar un mapa mental del entorno natural representado. Además, algunas son dinámicas: cuentan con piezas móviles que se quitan y se ponen para representar la evolución histórica del lugar, como el crecimiento de los barrios de una ciudad, o escenarios futuros, como el impacto de la subida del nivel del mar en las Dunas de Maspalomas.

Otros de los materiales didácticos desarrollados son una serie de mapas y gráficos con relieves y texturas, diseñados para ser interpretados utilizando la punta de los dedos. Para la producción de estos recursos se utiliza un proceso de termoformado plástico, en el que una lámina de plástico se coloca sobre un molde en una máquina que utiliza el calor para crear el relieve y la textura deseada.

Para garantizar que la información llegue a personas con discapacidad intelectual leve o dificultades en la comprensión, también se ha elaborado una serie de guías de lectura fácil —con palabras sencillas, frases cortas o explicaciones en cuadros de apoyo— para describir áreas como la playa de Las Canteras o Maspalomas, y paneles visuales vistosos que combinan imágenes claras con textos simplificados, con el objetivo de que todos los colectivos disfruten de la comprensión del entorno en igualdad de condiciones.

Un usuario manipula un mapa táctil del paseo de Las Canteras. / LP/DLP

Una de las claves del éxito de este proyecto radica en el hacer partícipes a las personas destinatarias del mismo durante el proceso de creación. Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía en la ULPGC y miembro del equipo, revela el papel clave de los usuarios con discapacidad visual en la conceptualización de la cartografía y las láminas táctiles.

La profesora universitaria relata que, cuando comenzaron a probar los materiales didácticos, los evaluadores comentaban que eran incapaces de poder orientar las láminas de manera correcta al no tener visión. A raíz de este comentario, todas las piezas tienen un pequeño corte en una esquina que indica cuál es la parte superior, garantizando a la persona que pueda orientarse de forma autónoma. Otra de las dificultades radicaba a la hora de las referencias de escala: para ayudarles a entender el tamaño de lo que tocan (por ejemplo, diferenciar un ave de un edificio), se incluyen siluetas de una mano o de una persona a modo de referencia espacial. "Su participación es fundamental, porque nos orienta sobre cómo seguir haciendo que el proyecto sea mejor", explica Pérez-Chacón.

Un grupo de personas ciegas pasea por Las Canteras en un recorrido organizado con motivo del proyecto. / NOELIA ORTIZ

El piloto del proyecto estuvo centrado en Gran Canaria, concretamente en tres áreas: la playa de Las Canteras, las Dunas de Maspalomas y un sector del Barranco de Guniguada. En la actualidad, la catedrática revela que, debido al interés mostrado por el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria del Cabildo Insular, se encuentran trabajando en nuevos encargos, como el desarrollo de una maqueta táctil para el Centro de Interpretación Degollada Becerra, en la cumbre de la Isla: una iniciativa dirigida por la profesora de la ULPGC Beatriz Andreu. Al respecto de extender el alcance de la iniciativa al resto de islas, la predisposición es máxima, pero todo dependerá del empeño de las instituciones: "Si hay personas o entidades que muestran interés, se valorará la propuesta y se llevará a cabo. Dependerá de si lo solicitan", expone la geógrafa.

Yo creo que, de toda la vida que llevo investigando, este es el proyecto en el que más he aprendido. Emma Pérez-Chacón — Catedrática de Geografía y miembro del proyecto.

Los beneficios para los usuarios están claros, pero no son los únicos que han extraído una nota positiva de todo el proyecto. A pesar de los más de cuarenta años que lleva dedicándose a la investigación y la docencia, para la catedrática Pérez-Chacón esta iniciativa ha marcado un hito especial en su carrera, ya no sólo desde un perfil científico, sino desde el plano humano: "Yo creo que, de toda la vida que llevo investigando, este es el proyecto en el que más he aprendido y en el que más cosas he sentido, porque ves cómo ellos disfrutan y cómo te enseñan", recuerda la geógrafa.

El poeta mexicano Francisco de Icaza es el autor de la frase "dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada". Gracias a iniciativas como Incleducan, la pena es menos pena: el proyecto es una muestra de cómo el trabajo y el interés son capaces de romper barreras, para continuar avanzando hacia una inclusión real y una accesibilidad que permita a todos los canarios disfrutar de las maravillas que hacen única su tierra.