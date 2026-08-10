Cerca de 200 migrantes de Santa Lucía avanzan en el proceso de su regularización

Cerca de doscientas personas migrantes residentes en el municipio de Santa Lucía de Tirajana se han acogido al proceso de regularización extraordinaria a través de la Oficina Municipal para la Regularización de Personas Extranjeras, un servicio gratuito puesto en marcha por el Ayuntamiento el pasado mes de abril en aplicación del Real Decreto 316/2026 del Gobierno de España para permitir la obtención de una autorización de residencia temporal con permiso de trabajo a inmigrantes en situación irregular o solicitantes de protección.

Desde su apertura, la oficina ha realizado 815 actuaciones de apoyo, ha elaborado 169 informes de vulnerabilidad y ha acompañado a 199 personas en su tramitación, consolidándose como un espacio de referencia para quienes buscan estabilizar su situación administrativa con garantías y seguridad jurídica.

La diversidad de nacionalidades es amplia, con Colombia a la cabeza con 87 personas, seguida de Cuba (35), Marruecos (17), Venezuela (15) y Argentina (10). El resto de nacionalidades completa el total de 199

El perfil demográfico muestra un reparto equilibrado por sexos -116 hombres (58%) y 83 mujeres (42%)- y una presencia mayoritaria de personas en edad laboral. El 89% de los atendidos tiene entre 19 y 64 años, lo que subraya el potencial de integración social y laboral de este colectivo en el municipio. La diversidad de nacionalidades es amplia, con Colombia a la cabeza con 87 personas, seguida de Cuba (35), Marruecos (17), Venezuela (15) y Argentina (10). El resto de nacionalidades completa el total de 199.

Los datos del balance, recogidos en un informe elaborado por la Concejalía de Atención Social y Comunitaria en coordinación con Federación Sur Acoge y la Asociación Canaria de Mediadores Interculturales (Acamei), revelan además 77 revisiones de expedientes, 57 citas presenciales y 6 presentaciones en la plataforma Mercurio. De las 199 personas atendidas, 191 se encontraban en situación administrativa irregular y 8 contaban con algún tipo de protección internacional. Se detectaron además 4 unidades familiares entre los solicitantes.

El concejal de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familia, Saúl Goyes, destacó que la regularización «no es solo un trámite administrativo, sino un proceso que afecta a personas que forman parte de nuestros barrios, trabajan, cuidan, participan en la vida comunitaria y contribuyen al desarrollo de Santa Lucía de Tirajana». Goyes subrayó que el municipio mantiene un compromiso firme por un modelo de acompañamiento cercano, profesional y especializado. «Hablamos de vecinos y vecinas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Acompañar este proceso es también fortalecer la convivencia y la cohesión social», añadió.

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El asesoramiento se complementa con un taller gratuito de Identidad Digital mañana martes y el miércoles, de 9.30 a 11.00 y de 11,30 a 13.00 horas, que enseña a las personas a obtener el Certificado Digital para facilitar los trámites con la administración pública a través de internet.