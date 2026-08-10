Así cerró el Festival Beñesmer 2026 tras tres días de cultura canaria en Gáldar

El Festival Beñesmer 2026 cerró este sábado en El Agujero, en Gáldar, con el concierto de Raquel Molina en la Plaza Mr. Leacock, después de tres jornadas centradas en la cultura y el patrimonio de Canarias. La programación reunió actividades divulgativas, musicales, artesanales y tradicionales en una edición que amplió sus espacios con la incorporación del Centro de Interpretación La Guancha.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Gáldar a través de la Concejalía de Identidad, reunió a colectivos, artesanos, investigadores y artistas procedentes de distintas islas.

Esa dimensión interinsular marcó una de las principales líneas de la edición y situó al festival como un punto de encuentro en torno a distintas expresiones del patrimonio cultural canario.

Un encuentro de Juego del Palo con representación de cinco islas

Uno de los actos centrales fue el Gran Encuentro de Juego del Palo Canario, celebrado en la Plaza Mr. Leacock. La cita congregó a maestros y escuelas de El Hierro, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, que mostraron diferentes estilos de esta disciplina, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La ampliación del festival también alcanzó al Centro de Interpretación La Guancha, que se incorporó como nuevo escenario. Allí nació el 'Beñesmer Chinijo', una propuesta destinada al público infantil con talleres de lana, pintura con pigmentos naturales, cuentacuentos y otras actividades vinculadas al legado aborigen.

Tres jornadas dedicadas a la divulgación, la música y el patrimonio

La programación comenzó el jueves con una charla del investigador Rumén Sosa y la actuación musical de Generación del 21. El viernes, el programa incluyó el podcast ‘Solo Palique de Beñesmer’ y una visita astronómica nocturna a La Guancha, dentro de una agenda que combinó divulgación, entretenimiento y aproximación al patrimonio.

El sábado concentró buena parte de las actividades, con la Feria de Artesanía, talleres de escritura amazigh y silbo canario, una exhibición de Levantamiento del Arado a cargo de Juanfra Santana, el Tagoror 15’ sobre la impronta del colonialismo en la Canarias actual y una exhibición de bola canaria.

También participaron el colectivo Tambor de Cabra, con música de pastores y baile, y la escritora Teresa Gubern, antes de las intervenciones de David García y Raquel Molina.

El patrimonio que no se transmite, se pierde; y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que no se pierda Carlos Ruiz Moreno — Concejal de Identidad de Gáldar.

El concejal de Identidad, Carlos Ruiz Moreno, vinculó la evolución del encuentro con el proyecto que comenzó en 2023 junto al colectivo Attidamana. “Muchos recordarán que esta semilla se plantó en 2023, de la mano del colectivo Attidamana. Hoy, esa semilla ha echado raíces fuertes. Celebramos la consolidación de un sueño colectivo que ha abierto sus brazos a todo el Archipiélago”, señaló.

Ruiz Moreno también centró su intervención en la continuidad del patrimonio entre generaciones. “El patrimonio que no se transmite, se pierde; y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que no se pierda ni una sola de nuestras señas de identidad”, apuntó, además de agradecer la participación de colectivos, artesanos, investigadores y público.

Beñesmer como un ejercicio de memoria histórica

Esta edición supone la segunda bajo organización municipal directa y refuerza la presencia del Beñesmer dentro de la programación cultural de Gáldar. La combinación de patrimonio material e inmaterial, participación de varias islas y actividades dirigidas a distintas edades define una propuesta orientada a divulgar prácticas y expresiones vinculadas a la identidad canaria.

Durante la inauguración, Rumén Sosa resumió esa orientación al definir el festival como “un ejercicio de memoria histórica para no olvidar que somos un pueblo con unas raíces muy profundas y que, ante los vientos del presente y del futuro, no podemos perder nuestra identidad”. La cita cerró así tres días de actividades con la transmisión cultural y la conservación del patrimonio como principales ejes.