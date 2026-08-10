Las claves del nuevo concurso del Estadio de Gran Canaria: 93 millones para las cubiertas y el inicio de la obra se retrasa a 2027

El Cabildo retrasa hasta 2027 el inicio de las obras de ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria, si bien mantiene el plazo de ejecución de 36 meses (tres años) para poder acoger partidos del Mundial de Fútbol de 2030. La nueva licitación del proyecto que se acaba de publicar fija un presupuesto máximo de 234.801.620,71 euros, es decir 60 millones más que la anterior, con una subida de precios para tratar de captar el interés de las constructoras tras quedar desierta la primera licitación que se publicó el 7 de junio. Solo el coste de las cubiertas se llevan más de 93 millones, con una subida de más de la mitad del dinero anunciado en el proceso abierto hace dos meses.

La Nube reaparece en Siete Palmas. El Cabildo lanza un segundo intento para contratar a la empresa que se haga cargo de la obra deportiva más emblemática y costosa en marcha. Esa misma que debería colocar a Gran Canaria en el escaparate mundial del deporte de mayor movilización internacional de masas, y en el que ahora España es el líder.

Infografría del interior. / LP / DLP

Empresas reacias

El nuevo proyecto de obras trata de salir a flota ante la falta de interés de las constructoras por el anterior concurso, que quedó desierto. El nuevo concurso trata de ajustar los precios de los materiales a la nueva realidad internacional, tras un enorme encarecimiento por el contexto geopolítico mundial.

El presupuesto máximo se ha fijado 234.801.620,71 euros, frente a los 174.714.207,74 euros del primer concurso.

El plazo de ejecución se mantiene en 36 meses. Sin embargo, en esta ocasión se ha eliminado la anualidad de este año, por lo que el inicio de los trabajos se retrasan hasta 2027 debido a este contratiempo. Los trabajos se desarrollarán en tres anualidades, aunque se mantiene el plazo de terminación en 2029, para poder tener cierto margen para solventar nuevos contratiempos y poder pasar los controles de la FIFA, como organizador del torneo.

Las partidas asignadas a este trienio son de 37.965.603,64 euros (2027), 69.083.769,02 euros (2028) y 127.752.248,05 euros (2029).

Mano de obra

El coste material se lleva un total de 184.404.005,90 euros (sin gastos generales y beneficio industrial), de los que más del 50% se lo 'come' el coste de las cubiertas, que suponen un desembolso de más de 93 millones. El sobrecoste es especialmente significativo, si se tiene en cuenta que en la licitación de hace dos meses era de 60,5 millones, por lo que se ha disparado la mitad su factura (ya representaba el 44,1% de la ejecución material). Le sigue muy de lejos el pago del hormigón y las estructuras con más de un 12%, que en cifras reales supone casi 22,4 millones.

Mientras tanto, el coste de la mano de obra se calcula en 46.719.317,17 euros, en el que se requerirá mucha mano de obra cualificada en el sector de la construcción.

Sala interior. / LP / DLP

El concurso estable una posible revisión de precios durante su ejecución, "dada la duración plurianual del contrato (2027-2029) y la exposición a variación de costes de materiales básicos", como sucedía también en el anterior pliego.

El plazo de presentación de ofertas concluye al mediodía del 11 de septiembre, por lo que las empresas contará con apenas un mes para su estudio, contando también que estamos en un mes muy vacacional. Y la apertura de la oferta económica sería el 15 de octubre.

La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. La evaluación se hará en esta licitación utilizando criterios cuantificables mediante juicios de valor (25%) y evaluables mediante fórmulas (75%). Entre ellos, sobresale el precio propuesto, que supone 65 puntos. A su vez, el plazo de ejecución de la obra otorga 10 puntos.

Ruidos y captanieblas

El estadio cuenta en estos momentos con una capacidad para 32.418 espectadores, que se ampliará hasta las 44.022 butacas cuando acabe la reforma, que permitirá también dotar de nuevos equipamientos el campo de fútbol.

Uno de los elementos más singulares es el sistema captabrumas, que se concibe como "una infraestructura activa/pasiva integrada en la cubierta del Nuevo Estadio de Gran Canaria, capaz de capturar, conducir, tratar mínimamente y reutilizar agua procedente de la humedad ambiental (niebla/bruma), la condensación nocturna (rocío por diferencial térmico) y la humedad generada por la ocupación en eventos". El propósito es fijar un ciclo cerrado de agua para usos no potables, principalmente riego y apoyo a red de aguas grises (cisternas, limpieza y usos auxiliares), reduciendo la dependencia de agua potable.

En materia de ruidos en un entorno urbano, se habla que el estadio cumplirá la ordenanza de ruido, con un límite de 55 decibelios de día y 45 nocturno.

El Cabido estima que el retorno por su explotación económica alcanzará los 300 millones de euros en los próximos 15 años.