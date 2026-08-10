Eclipse solar del 12 de agosto: Gran Canaria prioriza la seguridad y recomienda puntos cercanos para verlo

El Cabildo de Gran Canaria recomienda observar el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto desde lugares próximos, accesibles y seguros, especialmente desde puntos de la costa con una visión despejada hacia el oeste. La institución insular pide evitar desplazamientos innecesarios hacia la Cumbre y otros espacios naturales y forestales ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios.

El director técnico de Emergencias y responsable de incendios del Cabildo, Federico Grillo, señala que no resulta necesario buscar zonas elevadas para seguir el fenómeno. "No es necesario desplazarse a cotas altas para tener unas condiciones adecuadas de observación.

Desde el punto de vista de la prevención, la opción más segura es elegir espacios próximos, accesibles y alejados de las zonas forestales, especialmente en un periodo del año en el que debemos extremar las precauciones en el medio natural", explica.

El PLATECA refuerza la coordinación ante la posible afluencia de personas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activa el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) ante la posible afluencia de personas para observar el eclipse. La medida busca reforzar la seguridad y reducir el riesgo de incendios forestales ante eventuales concentraciones en zonas forestales y áreas de interfaz.

La activación del plan también refuerza la coordinación y las comunicaciones entre las instituciones y servicios que participan en el dispositivo. Entre ellos figuran los recursos de seguridad, emergencias, sanidad, carreteras, transportes y medio ambiente.

Zonas naturales que el Cabildo de Gran Canaria aconseja evitar

El Cabildo recomienda no acudir a espacios especialmente sensibles durante esta época del año. Entre las zonas que cita figuran el Macizo de Tamadaba, el entorno del Monte Cuevas del Caballero-Moriscos y la Cumbre Central, con especial atención al eje entre Cruz de Tejeda, Pico de las Nieves y la Caldera de Los Marteles.

Para las personas que permanezcan en las medianías, la institución aconseja elegir núcleos urbanos antes que zonas forestales. En el casco urbano de Tejeda, el Museo Elder instala un punto de observación para seguir el fenómeno desde un espacio habilitado.

La costa, una alternativa para observar el eclipse en Gran Canaria

El Cabildo considera que buena parte del litoral de Gran Canaria reúne condiciones adecuadas para observar el eclipse gracias a su orientación y a la posibilidad de encontrar puntos con visión despejada hacia el oeste.

La institución propone así un modelo de observación cercano que reduzca desplazamientos y evite concentraciones de personas y vehículos en áreas naturales.

La recomendación también responde al riesgo que supone una elevada presencia de visitantes en zonas forestales durante jornadas de altas temperaturas. El Cabildo recuerda que una parte importante de los incendios forestales tiene relación con la actividad humana y que una mayor afluencia aumenta la posibilidad de una ignición.

Muchas personas en un espacio natural complica la intervención ante emergencias

Una concentración elevada de personas en un espacio natural también puede complicar una eventual intervención de los servicios de emergencia.

Ante un incendio u otro incidente, los dispositivos deben priorizar la protección y la evacuación de quienes permanezcan en la zona, una circunstancia que puede condicionar las labores de extinción.

Por este motivo, el Cabildo de Gran Canaria insiste en elegir puntos cercanos y seguros para seguir el eclipse del 12 de agosto. La recomendación combina el disfrute del fenómeno astronómico con la protección de los espacios naturales y la reducción de riesgos durante uno de los periodos más sensibles del año para los incendios forestales.