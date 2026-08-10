La Escuela Municipal de Valleseco compra nuevos instrumentos para sus alumnos

La Escuela Municipal de Música de Valleseco incorpora nuevos instrumentos permitiendo así ampliar la oferta formativa para el alumnado. La compra de estos instrumentos ha sido posible gracias a una subvención cercana a 4.000 concedida por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, una subvención que responde a la necesidad de incorporar instrumentos vinculados a la música moderna y contemporánea.

La concejala de Cultura, Inma Marrero, y el alcalde José Luis Rodríguez Quintana, agradecieron el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y la oportunidad que ofrece de seguir formando y fortaleciendo la educación y cultura del municipio. Esta inversión ha permitido a la escuela adquirir una batería acústica Yamaha Stage Custom, un set de platos profesionales, un amplificador de bajo Ampeg uno de guitarra Fender y diverso material complementario que ayuda a "ofrecer una formación más completa, adaptada a las necesidades e inquietudes del alumnado", comenta Marrero.

El alcalde del municipio destaca cómo Valleseco cuenta con una intensa programación cultural y un espacio escénico que ya se ha convertido en referente en Gran Canaria. Destaca cómo disponer de una Escuela Municipal de Música cada vez mejor equipada contribuye a fortalecer el proyecto cultural, formando a los músicos del presente y del futuro. "La cultura es una herramienta de cohesión social y desarrollo local, y seguiremos invirtiendo para que Valleseco continúe siendo un municipio vivo, creativo y con oportunidades para todas las edades", destaca Quintana.