Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atasco en Las Palmas de Gran CanariaDetenido atracador TeldeNazaret BenascoCrisis diplomática Italia-EspañaTiempo en CanariasHarry Potter CanariasUD Las PalmasEsperanza Gracia
instagramlinkedin

San Bartolomé de Tirajana

Los estragos de la borrasca Therese dejan en el aire una parte del muro de la Charca de Maspalomas

El Ayuntamiento acordona la zona y pide permiso al Cabildo para poder examinar el estado del muro

Imagen del muro afectado en la Charca de Maspalomas.

Imagen del muro afectado en la Charca de Maspalomas. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Después de casi cinco meses desde que la borrasca Therese pasase por Canarias, sus efectos continúan presentes en algunos puntos de la isla. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acordonó este sábado un tramo del paseo que rodea la Charca de Maspalomas a causa del desprendimiento de parte del material que cimienta el muro que perimetra el enclave. Se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad de los viandantes que transitan por el lugar y para evitar que se agrave el deterioro hasta que se concreten las actuaciones que se llevarán a cabo para solventar el problema.

Examen del muro

El gobierno local ha informado de que pedirá permiso al Cabildo para entrar en la Charca con una barca y analizar el estado de la estructura. Una vez examinada la zona por los técnicos municipales, el Consistorio tomará las medidas oportunas para poner solución a las deficiencias que afectan al que es uno de los espacios naturales y turísticos más emblemáticos del municipio. El mantenimiento del paseo es competencia de la administración local, pero debe pedir autorización a la Corporación insular porque para estudiar el área deben acceder a la Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas, que es responsabilidad del Cabildo.

Imagen del estado del muro del paseo de la Charca de Maspalomas.

Imagen del estado del muro del paseo de la Charca de Maspalomas. / LP/DLP

Vallado desde el sábado

El Ayuntamiento fue notificado el pasado viernes por varios vecinos de la avenida Oasis sobre el estado en el que se encuentra el muro del paseo. El sábado, la Policía Local se trasladó hasta el lugar y acordonó un tramo de entre 15 y 20 metros de longitud. Sin embargo, el vallado no ocupa la totalidad de la vía y permite que los transeúntes puedan seguir haciendo uso de la misma.

El Consistorio valló un tramo de la vía el pasado sábado tras recibir el aviso de varios vecinos de la zona

Las huellas de Therese

La Charca ya se vio perjudicada por los efectos de Therese cinco meses atrás, cuando el barranco trajo cantidades extraordinarias de agua dulce ocasionadas por las abundantes lluvias. En aquel momento, el aumento de volumen produjo que la laguna conectara directamente con el mar. Por ese motivo, el gobierno local y el Cabildo coordinaron el cierre del canal para devolver el espacio a sus condiciones normales. La actuación buscaba volver a estabilizar el nivel habitual del agua para conseguir la recuperación del ecosistema.

Imagen del vallado ubicado en el paseo de la Charca de Maspalomas.

Imagen del vallado ubicado en el paseo de la Charca de Maspalomas. / LP/DLP

Sin embargo, aquella entrada masiva de agua dulce produjo algunos efectos beneficiosos, ya que contribuyó a la oxigenación del entorno, la reducción de especies invasoras como la tilapia y el arrastre de sedimentos acumulados. También permitió la observación de especies que llevaban años sin detectarse en el lugar y gracias a la alternancia de las pleamares y bajamares se produjeron las condiciones ideales para la alimentación de aves. No obstante, la injerencia del temporal ocasionó daños en el muro que limita con el paseo.

Noticias relacionadas y más

Además de su acción sobre la Charca, Therese también causó estragos en otras zonas de San Bartolomé de Tirajana. El muro del paseo que se encuentra junto al Mirador de las Dunas sufrió un gran desprendimiento que obligó al precinto de 10 bungalós de la urbanización Duna Star. El incidente agravó las condiciones de una vía que ya se encontraba en mal estado desde hacía meses, cuando la borrasca Claudia produjo un primer derrumbe a mediados de noviembre de 2025. A día de hoy, este paseo continúa precintado y su acceso continúa cerrado al público. El temporal también derrumbó un muro en playa del Águila a causa de la virulencia de las olas y la comunidad de propietarios presentó una solicitud de licencia de obra al Ayuntamiento para poder repararlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia laboral en una nave industrial de Telde: 'Se desató algo que no estaba bajo el control de los trabajadores
  2. El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
  3. Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
  4. Ángel Nuez Alonso: 'Canarias se está convirtiendo en una prolongación del Sáhara
  5. Gran Canaria espera un alivio del calor tras seis sofocantes días a más de 40 grados
  6. 2 horas y 20 minutos y casi 100 paradas: la ruta de GLOBAL que tarda más que volar a Sevilla
  7. Adiós a esperar hasta Navidad: la pastelería de Gran Canaria donde puedes disfrutar de roscones de Reyes todo el año
  8. José Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo: 'Es injusta y traspasa de lo político a lo humano

Investigan si el hombre que atracó una peluquería en Telde participó en otros robos en el sureste de Gran Canaria

Investigan si el hombre que atracó una peluquería en Telde participó en otros robos en el sureste de Gran Canaria

San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo

San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo

La pediatra María Dolores González será la pregonera de las Fiestas de San Miguel 2026 en Valsequillo

La pediatra María Dolores González será la pregonera de las Fiestas de San Miguel 2026 en Valsequillo

El mítico restaurante de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria tradicional y carnes a la brasa

El mítico restaurante de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria tradicional y carnes a la brasa

José Antonio Peñate, hijo predilecto de Valsequillo: “Lo más importante para mí siempre ha sido el contacto con los vecinos”

José Antonio Peñate, hijo predilecto de Valsequillo: “Lo más importante para mí siempre ha sido el contacto con los vecinos”

Cerca de 200 migrantes de Santa Lucía avanzan en el proceso de su regularización

Cerca de 200 migrantes de Santa Lucía avanzan en el proceso de su regularización

Un vertido de aguas fecales de un kilómetro afecta al Barranco Real de Telde

Un vertido de aguas fecales de un kilómetro afecta al Barranco Real de Telde

Las claves del nuevo concurso del Estadio de Gran Canaria: 93 millones para las cubiertas y el inicio de la obra se retrasa a 2027

Las claves del nuevo concurso del Estadio de Gran Canaria: 93 millones para las cubiertas y el inicio de la obra se retrasa a 2027
Tracking Pixel Contents