El incendio del Ecoparque Sur obliga a desviar residuos al norte de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha reorganizado de forma temporal el sistema insular de gestión de residuos después del incendio registrado el pasado viernes en el Ecoparque GC Sur, una medida que contempla el desvío de parte de los flujos hacia el Ecoparque GC Norte y las plantas de transferencia de la isla mientras avanzan los trabajos para recuperar la instalación afectada.

El fuego comenzó en la zona destinada a la trituración de restos de poda y posteriormente se extendió a otros puntos del complejo, incluidos los fosos de la planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales.

La intervención de los equipos de emergencia y la activación de los sistemas de protección contra incendios de la instalación permitieron confinar el fuego aproximadamente a las 17.30 horas del mismo viernes. Sin embargo, las labores de refresco, control y vigilancia continúan porque parte del material afectado mantiene todavía una temperatura elevada.

Vaciado progresivo de los fosos afectados

De forma paralela a estos trabajos, se ha iniciado el vaciado progresivo de los fosos afectados por el incendio. La operación se desarrolla con especial precaución debido a que la entrada de oxígeno podría favorecer la reactivación de focos que aún permanecen calientes.

La recuperación de estas zonas condiciona la capacidad operativa del Ecoparque GC Sur, por lo que el sistema insular ha tenido que modificar temporalmente el recorrido habitual de los residuos.

Desvíos hacia el Ecoparque GC Norte

Mientras continúan los trabajos en el complejo del sur, el Cabildo de Gran Canaria ha establecido una operativa extraordinaria para trasladar parte de los residuos al Ecoparque GC Norte y a las distintas plantas de transferencia de Gran Canaria.

El objetivo es mantener en funcionamiento el servicio público de gestión de residuos durante el periodo de recuperación de la instalación. Esta reorganización, sin embargo, puede traducirse en mayores tiempos de espera, retrasos en el tratamiento y posibles incidencias puntuales en los servicios municipales de recogida.

Ante esta situación, el Cabildo solicita la colaboración de la ciudadanía y recomienda no dejar residuos junto a los contenedores cuando estén llenos. Siempre que sea posible, aconseja esperar hasta que se haya realizado su vaciado antes de efectuar nuevos depósitos.

Menos poda y residuos voluminosos

La institución insular también recomienda reducir o aplazar temporalmente la entrega de residuos voluminosos y restos de poda. Ambas fracciones requieren más espacio y capacidad de tratamiento, dos factores especialmente relevantes mientras parte del sistema funciona con una operativa provisional.

El Cabildo recuerda además la necesidad de separar correctamente los residuos para facilitar su tratamiento y pide prestar atención a las indicaciones que puedan comunicar los ayuntamientos de Gran Canaria, ya que los servicios municipales de recogida podrían aplicar adaptaciones temporales.

Los trabajos para restablecer la capacidad operativa del Ecoparque GC Sur continúan con la seguridad de las personas y de las instalaciones como prioridad. Hasta que el complejo recupere su funcionamiento habitual, el sistema insular mantendrá la redistribución temporal de los residuos y la coordinación con ayuntamientos y operadores.