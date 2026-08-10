José Antonio Peñate, hijo predilecto de Valsequillo: “Lo más importante para mí siempre ha sido el contacto con los vecinos”

José Antonio Peñate Sánchez ha sido de toda la vida de la Era de Mota de Valsequillo. Ahora este municipio lo nombrará hijo predilecto, un reconocimiento que recibirá el próximo 17 de septiembre en el Teatro Jacinto Suárez Martel. Concejal durante 16 años, presidente de la Unión Deportiva Valsequillo durante ocho y presidente de la asociación de vecinos de la Era de Mota durante otros ocho, Peñate repasa su trayectoria después de toda una vida dedicada a su gente.

Empecemos por sus orígenes. ¿Quiénes eran sus padres y cómo era la casa en la que creció?

Mi padre se llamaba José Peñate Martel y mi madre, Valentina Sánchez Melián. Ella se dedicaba a las tareas de la casa, y no era poca cosa, porque somos ocho hermanos. Un montón, sí, pero gracias a Dios nos criaron bien a todos. Mi padre se dedicaba a la agricultura y además tenía unos compresores de los que se usaban antes en las minas y en los pozos, para perforar y sacar el agua. Entre una cosa y otra sacó adelante a toda la familia.

Con ocho hermanos en casa, ¿cómo se vivía?

Era otra época. Eso hoy prácticamente ya no existe. Ahora tener más de dos parece que es un problema. Había dificultades, uno no tenía todo lo que quería todos los días, pero se vivía con alegría y con armonía porque lo poquito que había se compartía. Soy de toda la vida de aquí, de la Era de Mota, de Valsequillo y guardo de esa infancia un recuerdo bonito, divertido, muy feliz. Y después, ya de mayor, mi familia fue un apoyo fundamental durante los 16 años que estuve de concejal.

¿Llegó a estudiar?

Estudié hasta que murió mi madre. Ahí cogí una bajona y lo dejé. Después me hice recepcionista de hotel, estuve muchos años en el Hotel Cantur, en Las Palmas, donde acabé siendo jefe de recepción durante una década. Cuando la empresa que llevaba el hotel cerró y entró otra distinta, fue justo entonces cuando me pidieron que viniera al Ayuntamiento como concejal liberado y en eso estuve hasta que me jubilé. Después también fui presidente de la Unión Deportiva Valsequillo durante ocho años, a partir de 2003 y también estuve ocho años al frente de la asociación de vecinos de la Era de Mota.

¿Qué le llevó a meterse en política?

Siempre he sido una persona inquieta por lo social, lo cultural y lo deportivo, con ganas de que mi pueblo avanzara y creciera en todo eso. Con esa misma inquietud nos juntamos varios compañeros y, desde 1979, empezamos a presentar candidatura, hasta que en 1987 conseguimos la mayoría absoluta. Lo afronté con muchas ganas de hacer cosas, de cambiar, de luchar por el pueblo. Y en un municipio como Valsequillo eres concejal las 24 horas del día. Hay que ir a funerales, entierros, primeras comuniones, cumpleaños… a todo. Siempre con el teléfono pendiente.

De esos 16 años, ¿qué área recuerda con más cariño?

Durante esos años crecí mucho personalmente. Pero sin duda lo mejor fue trabajar en la Concejalía de Servicios Sociales, porque era en la que tenía un contacto directo con los vecinos y vecinas del municipio. Y eso, para mí, ha sido siempre lo más importante de la política, el contacto directo con mis vecinos. Resuelvas o no sus problemas, lo esencial es que la gente se sienta atendida y escuchada.

José Antonio Peñate. / LP/DLP

¿Con qué se encontraron al llegar al Ayuntamiento en el 87?

Con muchísimas carencias. No había ni contenedores de basura, no había nada, y los vecinos demandaban mucho. Gracias a Dios, en 16 años hicimos bastante y logramos poner a Valsequillo al nivel que se merecía dentro de Gran Canaria. Conseguimos poner en todos los barrios locales sociales, plazas y parques infantiles y una mejora notable en la infraestructura cultural, deportiva y social, para que el pueblo se desarrollara de forma armónica. En lo deportivo hemos sido muy pioneros, en fútbol, en baloncesto, en balonmano y se han hecho buenas instalaciones también. Y con las corporaciones que fueron llegando después se ha seguido sumando para llevar al pueblo lo más arriba posible.

¿Y lo más difícil de esos años?

Lo más complicado para mí ha sido no poder atender al vecino por falta de medios municipales para hacerlo, eso era lo más duro. De rivalidades, en cambio, poco porque aquí se vive con tranquilidad. Cada uno defiende su forma de ver la política, pero casi siempre con buena armonía.

"Mi mujer ha sido fundamental para lograr todo esto. Todos me ayudaron muchísimo" José Antonio Peñate — Hijo Predilecto de Valsequillo

Todo eso tiene un coste en lo personal. ¿Cómo lo compaginaba con la familia?

Sacrificando mucho a la familia, la verdad. Mi mujer ha sido la parte principal y fundamental de todo esto, junto con mis suegros y mis cuñados. Toda la gente más cercana me ayudó muchísimo.

Hoy tiene hijos y nietos. ¿Cómo es su familia?

Tengo dos hijos, una hija de 45 años y un hijo de 38, licenciado en Educación Física y Deporte. Y tres nietos, uno que cumple 27 este mes, otro de 7 años y el pequeño, de 15 meses. Mi hijo colabora mucho con el fútbol, de entrenador y también con la asociación de vecinos. Y mi hija, aunque vive en Telde, no ha perdido el vínculo con el pueblo, siempre participa en todas las actividades que se organizan. Cuando se enteraron de la noticia del reconocimiento se agolparon todos sobre mí.

Vayamos al reconocimiento. ¿Cómo se enteró de que iba a ser hijo predilecto? ¿Se lo esperaba?

Para nada, nunca lo llegué a imaginar. Vino el alcalde y la concejala del barrio a mi casa, aquí mismo donde estamos sentados ahora, y me entregaron la grata sorpresa. Me dijeron que consideraban que era merecedor del galardón y la verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado y muy agradecido. Me lo entregarán el 17 de septiembre en el Teatro Jacinto Suárez Martel, y desde luego invito a toda mi familia y amigos a acompañarme porque desde que se supo no he parado de recibir llamadas y felicitaciones. Es muy positivo que te reconozcan en vida lo que has hecho o intentado hacer por el pueblo de Valsequillo.

Ya retirado de la política, del fútbol y de la asociación de vecinos, ¿en qué ocupa el tiempo ahora?

Ahora cuido a mis nietos y estoy entretenido con ellos. Creo que hay que dar paso a la gente joven y en ese sentido la asociación de vecinos ha quedado en muy buenas manos, con un grupo encabezado por Moisés en el que están implicados todos los barrios. Siguen haciendo las fiestas y organizando actividades en el local social y la plaza, igual que se hacía antes. Que sigan potenciando la asociación de vecinos porque eso es bueno para todos, para la infancia, la juventud y los mayores.

"Los valsequilleros somos entusiastas y a todo el que viene lo recibimos con los brazos abiertos" José Antonio Peñate — Hijo Predilecto de Valsequillo

¿Cree que la juventud sigue implicándose con los pueblos o tira más hacia la ciudad?

Yo creo que aquí la juventud se involucra bastante, en las comisiones de fiestas, en las asociaciones de vecinos. Vamos dándoles paso, poco a poco, para que sean el relevo generacional.

¿Qué le queda aún por hacer a Valsequillo?

Todavía queda mucho. El pabellón deportivo está a medio hacer y falta por restaurar el cuartel del Colmenar. Hay grandes obras pendientes para que el pueblo siga creciendo y esté a la altura que le corresponde dentro de Gran Canaria.

Para terminar, si tuviera que resumir qué es lo que hace único a Valsequillo, ¿qué diría?

Su gente. Los valsequilleros somos gente muy entusiasta y a todo el que viene de fuera lo recibimos con los brazos abiertos, le damos cobijo y ganas para que se sume, entre todos, al desarrollo de Valsequillo.