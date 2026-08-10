Mapa de las gasolineras más baratas este lunes 10 de agosto en la provincia de Las Palmas

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,369€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,369€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

Hoy lunes 10 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,244€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en el municipio de Moya a 1,379€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N en Santa María de Guía de Gran Canaria a 1,379€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de ESTACION PLAYA BLANCA en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,499€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,499€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 10 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,377€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,377€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,417€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,319€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,468€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,369€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,429€ el litro, situada en CARRETERA DE TEROR KM. 16. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,439€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 10 de agosto, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,244€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,369€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 ofrece el gasoil a 1,425€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,429€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, lunes 10 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA EL GORO, que ofrece el mismo carburante a 1,289€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/08/2026 8:16:01]