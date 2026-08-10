María Dolores González pregonará las Fiestas de San Miguel 2026 en Valsequillo

La pediatra María Dolores González será la encargada de pronunciar el pregón de las Fiestas de San Miguel 2026 de Valsequillo de Gran Canaria. La elección reconoce una trayectoria profesional y personal ligada al municipio desde su llegada en diciembre de 1987.

Nacida en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, y formada en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, González llegó a Valsequillo procedente de Arafo después de superar la Oposición Nacional del Cuerpo de Médicos Titulares del Estado. Lo que inicialmente iba a ser un destino temporal terminó convirtiéndose en una vinculación de casi cuatro décadas con la localidad.

Durante esos años desarrolló buena parte de su carrera sanitaria en el municipio, donde también formó su familia y mantuvo una participación continuada en diferentes ámbitos de la vida social y cultural.

Del consultorio al primer Centro de Salud

A su llegada a Valsequillo, María Dolores González comenzó a trabajar en la antigua Casa del Médico como médica de Asistencia Pública Domiciliaria. Desde esa etapa participó en el proceso para dotar al municipio de un Centro de Salud, una infraestructura que abrió sus puertas en abril de 1991.

La puesta en funcionamiento del centro permitió crear por primera vez una plaza de Pediatría en Valsequillo, que pasó a ocupar la propia González. Entre 1991 y 2011 compaginó la atención sanitaria con responsabilidades de coordinación y, posteriormente, de dirección del centro.

También participó en el proceso de traslado del servicio sanitario a sus actuales instalaciones en 1998.

Su formación profesional incluye las especialidades de Pediatría y Medicina Familiar y Comunitaria, además de formación como médica puericultora y un máster en Pediatría Preventiva y Social.

Una trayectoria vinculada a la salud comunitaria

Además de la actividad asistencial, González ha participado en iniciativas relacionadas con la educación y la prevención sanitaria. Formó parte del Consejo Escolar Municipal y de la Asociación Canaria de Medicina Social, e impartió actividades formativas en centros escolares y en la Escuela de Adultos.

Su actividad divulgativa también incluyó cursos de manipulación de alimentos y colaboraciones en la radio municipal, entre ellas un programa de salud conducido por Manuel Jiménez. Asimismo, participó en cursos de Salud Materno-Infantil de Radio ECCA.

La concepción de la medicina desarrollada durante su carrera ha estado vinculada a una visión de la salud que incorpora, además de la atención a la enfermedad, factores físicos, psicológicos y sociales y la defensa del acceso al sistema sanitario público.

Participación en la vida cultural de Valsequillo

La relación de María Dolores González con el municipio también se extiende al ámbito cultural. Su familia mantiene vínculos con la Escuela Municipal de Música desde su inauguración en 1998 y con diferentes agrupaciones locales. En la actualidad, la pediatra participa en el Aula de Baile Folclórico.

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, señaló que su elección como pregonera supone un reconocimiento a su “cercanía”, su “calidad humana” y su “vocación de servicio”, además de destacar su contribución durante décadas a la vida sanitaria y social del municipio.

El pregón de María Dolores González abrirá así las Fiestas de San Miguel 2026, después de una trayectoria estrechamente relacionada con la atención sanitaria, la educación para la salud y la actividad cultural de Valsequillo de Gran Canaria.