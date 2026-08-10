Sorteo Maspalomas Vive Fest 2026: LA PROVINCIA regala entradas dobles para disfrutar de tres días de fiesta en Maspalomas

Maspalomas se prepara para vivir uno de los fines de semana más festivos del verano y LA PROVINCIA quiere que sus lectores puedan disfrutarlo en primera persona. Con motivo de la celebración del Maspalomas Vive Fest 2026, el periódico pone en marcha un sorteo de entradas para asistir a las tres propuestas que conforman la programación de este año.

En total, se sortearán seis entradas dobles: dos para cada una de las fiestas del Maspalomas Vive Fest 2026. Una oportunidad para compartir la experiencia y elegir entre tres ambientes muy diferentes —o probar suerte en todos ellos— durante los días 14, 15 y 16 de agosto, en Campo David García de Maspalomas.

Para participar únicamente será necesario rellenar los formularios de participación con los datos solicitados.

Vive el Maspalomas Vive Fest con LA PROVINCIA

El sorteo de LA PROVINCIA permitirá a los ganadores acceder acompañados a algunas de las citas más esperadas del fin de semana. Estas son las entradas Maspalomas Vive Fest que están en juego:

14 de agosto – Tardeo a lo Bestia: se sortean 2 entradas dobles para una jornada que convierte Maspalomas en una gran fiesta de verano, con música, espectáculo y un marcado ambiente festivo.

se sortean para una jornada que convierte Maspalomas en una gran fiesta de verano, con música, espectáculo y un marcado ambiente festivo. 15 de agosto – Bresh, la fiesta más linda del año: se sortean 2 entradas dobles para disfrutar en Gran Canaria de una de las propuestas festivas más reconocibles del momento, que llegará a Maspalomas a partir de las 18.00 horas.

se sortean para disfrutar en Gran Canaria de una de las propuestas festivas más reconocibles del momento, que llegará a Maspalomas a partir de las 18.00 horas. 16 de agosto – Socarrat, el festival arrocero a fuego lento: se sortean 2 entradas dobles para una experiencia que combina fiesta, gastronomía y música como broche al fin de semana.

En total, seis lectores podrán ganar una entrada doble, lo que permitirá que doce personas disfruten de alguna de las tres jornadas del festival.

Maspalomas Vive Fest 2026, tres días y tres formas diferentes de celebrar el verano

El Maspalomas Vive Fest 2026 propone una manera diferente de disfrutar cada jornada. Bajo la idea de que cada día es una fiesta distinta, la programación reúne en un mismo fin de semana tres conceptos con personalidad propia y en LA PROVINCIA seguimos apostando por acercar a nuestros lectores las mejores propuestas de entretenimiento que se celebran en las islas. Por ello, lanzamos el sorteo con el que dos afortunados podrán conseguir una entrada doble para disfrutar de cada una de las citas más esperadas del verano.

Del tardeo multitudinario a una de las fiestas más populares de los últimos años, pasando por una propuesta en la que la gastronomía comparte protagonismo con la música, el festival busca ampliar la experiencia más allá de un único concierto o formato.

La combinación de música, cultura, ocio, gastronomía y ambiente veraniego, junto con un escenario como Maspalomas, ha contribuido a convertir el Maspalomas Vive Fest en una de las citas destacadas del calendario de verano en Canarias.

Este festival de agosto de 2026 en Maspalomas concentra además sus tres grandes eventos en días consecutivos, ofreciendo alternativas para públicos y formas de disfrutar la música diferentes.

Tardeo a lo Bestia abre el festival el 14 de agosto

La primera de las citas llegará el viernes 14 de agosto con Tardeo a lo Bestia - Edición Fiesta del Agua 2, una jornada de música y diversión que se celebrará desde las 17.00 horas y que cuenta con una amplia programación de artistas y sesiones. Los participantes serán obsequiados con pistolas de agua, por ello, es imprescidible llevar traje de baño.

Una propuesta pensada para comenzar el fin de semana desde la tarde y prolongar la celebración en pleno verano de Gran Canaria.

LA PROVINCIA sortea dos entradas dobles para Tardeo a lo Bestia entre los lectores que participen correctamente a través del formulario de esta noticia.

Bresh aterriza en Maspalomas el 15 de agosto

El sábado será el turno de Bresh, “la fiesta más linda del mundo”, que celebrará su X Edición en Maspalomas el 15 de agosto a partir de las 18.00 horas.

Su llegada suma un nuevo ambiente al Maspalomas Vive Fest y convierte el sábado en otra oportunidad para disfrutar de una de las noches señaladas del fin de semana.

También para esta jornada hay premio: dos entradas dobles para Bresh forman parte del sorteo organizado por LA PROVINCIA.

Socarrat pone el broche final el 16 de agosto

El domingo 16 de agosto, el Maspalomas Vive Fest cambiará nuevamente de registro con Socarrat, el festival arrocero a fuego lento.

Música, celebración y gastronomía se encuentran en una propuesta diseñada para cerrar tres días de programación con un concepto diferente.

Los lectores podrán optar asimismo a dos entradas dobles para Socarrat completando su participación en el sorteo.

¿Cómo participar en el sorteo de entradas para Maspalomas Vive Fest?

Participar es sencillo. Los lectores interesados deberán rellenar los formularios de participación e introducir correctamente los datos solicitados.

Entre todas las participaciones que cumplan los requisitos establecidos se seleccionarán los ganadores de las entradas correspondientes a las diferentes fiestas.

Es importante comprobar que los datos de contacto facilitados sean correctos, ya que serán los utilizados para comunicar el premio.

Los interesados deberán seguir los pasos a continuación:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena los formularios y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Entre todos los participantes se sortearán dos entradas dobles, que permitirán a los ganadores asistir acompañados a cada una de las fiestas del Maspalomas Vive Fest.

Formulario de participación el sorteo de entradas para el Tardeo a lo Bestia:

Formulario de participación el sorteo de entradas para el Bresh:

Formulario de participación el sorteo de entradas para el Socarrat:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los sorteos se celebrarán el jueves 13 de agosto, al mediodía, entre todas las personas que hayan completado correctamente el formulario de participación.

Una vez realizado el sorteo, LA PROVINCIA contactará con los ganadores utilizando los datos facilitados durante la inscripción para informarles del procedimiento de entrega de las entradas.

Por este motivo, es importante que revises y mantengas actualizada tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

En caso de no poder localizar a alguna de las personas premiadas dentro del plazo establecido para confirmar la aceptación, el premio podrá asignarse a un participante suplente de acuerdo con la mecánica del sorteo.

Con tres fiestas consecutivas y dos entradas dobles en juego para cada una de ellas, el Maspalomas Vive Fest ofrece una nueva excusa para vivir uno de los fines de semana más intensos del verano en el sur de Gran Canaria. Para optar a las entradas, solo hay que completar los formularios disponibles en esta misma noticia.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el festival! 🎶🔥