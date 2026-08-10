Tres días, tres experiencias y un mismo lugar para disfrutar del verano en Gran Canaria. Así se presenta Maspalomas Vive Fest, una propuesta que reunirá del 14 al 16 de agosto tres eventos con personalidad propia que tendrán lugar en el Campo David García de Maspalomas, cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La programación ha sido diseñada para que cada jornada ofrezca una experiencia diferente, pero con un objetivo común: reunir a residentes y visitantes en torno a la música, la cultura y el mejor ambiente.

El viernes 14 de agosto será el turno de Tardeo a lo Bestia, una cita que volverá a llenar el recinto de música en directo, animación, food trucks, sorpresas y un ambiente pensado para disfrutar desde primera hora de la tarde. Un evento que apuesta por el talento canario y que se ha consolidado como uno de los tardeos más esperados del verano.

El sábado 15 de agosto, el festival cambiará completamente de registro con la llegada de BRESH, conocida internacionalmente como "La Fiesta Más Linda del Mundo". En su décima edición en Gran Canaria, miles de asistentes volverán a compartir una noche donde la música, el color, la puesta en escena y la energía convierten cada instante en una experiencia única. Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno internacional, BRESH ha logrado conquistar escenarios de todo el mundo gracias a una propuesta que mezcla los grandes éxitos musicales con una producción llena de sorpresas y una atmósfera donde la diversión no entiende de etiquetas.

Maspalomas Vive Fest convierte el verano en un festival de tres días para todos los públicos / La Provincia

El broche final llegará el domingo 16 de agosto con SOCARRAT, una propuesta que une gastronomía y música en un mismo espacio. Restaurantes, chefs, arroces cocinados en directo, música en vivo y un ambiente que evoluciona durante toda la jornada hasta convertirse en un auténtico tardeo convierten esta cita en una de las grandes novedades del verano.

Maspalomas Vive Fest convierte el verano en un festival de tres días para todos los públicos / La Provincia

Más allá de cada evento, Maspalomas Vive Fest nace con la intención de ofrecer una experiencia completa. Durante todo el fin de semana, el recinto contará con zonas gastronómicas, espacios de descanso, animación y una cuidada producción para que cada jornada se viva de una forma diferente, adaptándose a públicos de todas las edades y a quienes buscan mucho más que un simple concierto.

Con esta programación, Maspalomas reafirma su posición como uno de los principales destinos de ocio y entretenimiento del verano en Canarias, ofreciendo un fin de semana capaz de combinar música, gastronomía, cultura y experiencias en un mismo enclave.

Las entradas para cada uno de los eventos están disponibles a través de mastaquilla.com

Porque este verano no se trata de elegir un solo plan. Maspalomas Vive Fest invita a vivir tres días, tres experiencias y un mismo festival, donde cada jornada tiene su propia personalidad, pero todas comparten el mismo propósito: celebrar el verano como se merece.

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