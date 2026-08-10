El médico que escuchaba al pueblo

José Sánchez Alvarado tiene en su vida dos pasiones: la medicina y el fútbol. En las dos siempre encontró el reconocimiento de vecinos por su entrega, humildad y buen hacer. Pepe Sánchez, como se le conoce popularmente, será reconocido el próximo día 18 de septiembre como Hijo Predilecto de Santa Lucía de Tirajana, un título que recibe con humildad, insistiendo en que «hay otras personas que también se lo merecen, incluso podría decir, conociendo yo a toda la gente, que más que yo».

El hijo de Pepe Sánchez y Amada Alvarado nació en El Callejón, una pequeña calle en Sardina del Sur, pueblo donde prestaría sus servicios como médico en una pequeña consulta que mantuvo abierta más de cuatro décadas, atendiendo la gente del lugar y de otros municipios.

Estudió Medicina en la Universidad de La Laguna. Buen estudiante, recibía becas, lo que aliviaba la economía familiar. Su destreza con el balón, adquirida en equipos locales como el Estrella de Sardina o el Maspalomas, le hizo entrar en el equipo de La Laguna, donde jugaba a cambio de que le pagaran los libros «y la fonda».

Decidió montar su propia consulta en Sardina para dedicarle tiempo a sus pacientes

Cuando terminó, prestó servicios en el antiguo ambulatorio de Vecindario, entre otros centros sanitarios. «Fue gracias al médico don Juan Sánchez, que me dijo que montara una consultita porque él se iba a jubilar, y me decía que él me iba mandando pacientes», explica Pepe Sánchez.

Ya en su consulta, su filosofía siempre fue la de tratar a los pacientes de igual a igual, empatizando con sus circunstancias y adaptando los honorarios a sus posibilidades. «Si por ahí cobraban 80, yo cobraba 40. La gente, incluso la más humilde, que es la más dada, les decías 40 y te dejaban 50. Yo les decía que le sobraban 10 euros. Yo se lo agradecía pero no. Usted tiene que estar trabajando en hostelería un montón de horas para ganar esos 10 euros, así que son suyos porque se los ha ganado ya», relata el doctor.

Para Sánchez Alvarado, la clave de su ejercicio profesional ha sido siempre la empatía con el paciente. «Para entender al paciente, hay que empatizar con él», afirma.

Su decisión de prestar sus servicios de forma privada en su propia consulta se debió a que «en aquella época, en el servicio público te traían todas las cartillas a la vez para atender a los pacientes. Aquello era un agobio porque sentía que no podía atender a las personas como debía y se merecían. Yo no servía para ese tipo de medicina express. En mi consulta podía dedicarle a los pacientes el tiempo que necesitaran».

Tras más de 40 años como profesional de la medicina, reflexiona y asegura que después de todo este tiempo se queda, sobre todo, con sus pacientes, con las enseñanzas de sus padres «y con el apoyo incondicional de mi mujer y de mis dos hijos», subraya.

Jugador de fútbol en su juventud, llegó a jugar en la UD La Laguna a cambio de los libros «y la fonda»

El médico sardinero destaca también el valor del reconocimiento público, que llega como un gesto espontáneo de la comunidad. «Es algo de lo que tú no tienes constancia porque lo haces de forma natural porque es tu profesión y lo tienes que hacer. Entonces, que el municipio te haga ese reconocimiento me agrada muchísimo porque es el reconocimiento de la gente que te rodea, que siempre es tan importante», afirma.

Pepe Sánchez adelanta que el día del acto oficial estará acompañado por su mujer, sus dos hijos, sus nueras y sus amigos. «Además, algunos pacientes ya me han preguntado por el día y la hora del evento, y si se tienen que comprar el traje, y yo les digo que no hace falta», relata.

Entrenador de fútbol

Si Pepe Sánchez se ganó el respeto de la gente como médico, también lo hizo en los campos de fútbol. Tirando de la popular frase «de fútbol y de medicina todo el mundo opina», como entrenador, dirigió a dos de los equipos más fuertes del municipio, el Estrella y la UD Vecindario. En el Vecindario, fue coordinador deportivo y llegó a ejercer funciones de médico y entrenador en Segunda División B, logrando salvar al equipo en una temporada complicada. «Recuerdo que empezamos mal. Perdimos los primeros cinco partidos, empatamos uno, pero faltando cinco partidos ya estábamos salvados», rememora con una sonrisa.

Con la especialidad de Médico de Familia, Sánchez Alvarado, realizó unos cursos de diplomatura en Medicina Deportiva. «Y como yo venía del deporte, entonces lo hice, y ahí pasé ser también médico de la Unión Deportiva de Vecindario durante muchos años, incluso cuando estuvo en Segunda División A». Uno de los compañeros que lo acompañaron en esa formación fue el también médico Antonio Ramos Gordillo, que también fue galardonado con el Premio Canarias 2015 en la categoría de Deportes y al que le une una gran amistad.

El médico sardinero también ha sido testigo del devenir de su municipio. «Ha tenido un desarrollo bestial en las últimas décadas. «Frente a donde yo tenía la consulta había un terreno de alfalfa. En ese terreno hicieron un edificio y ahí empezó a entrar y a vivir gente. A mí me sorprendía que nosotros siempre nos saludábamos y nos dábamos los buenos días o las buenas tardes, y hablábamos, pero con esa gente nueva no pasaba eso. No conocía a nadie», asegura. Aunque reconoce que el municipio ha crecido mucho, lamenta la pérdida del ritmo pueblerino y la cercanía de antes.

Los médicos que vienen

Como médico de familia, Sánchez Alvarado aconseja a los nuevos profesionales de la medicina que se forman en la actualidad sacrificio y, sobre todo, empatizar con el paciente. «La calidad humana es importante en la medicina. Para mí yo creo que es el 50% de la profesión», afirma convencido. Entre sus anécdotas recuerda sus prácticas en la Clínica del Pino, donde aceptó hacer una guardia sin cobrar, solo por la cena y la experiencia. «Yo les decía que ya me estaban dando la cena, que tenía que ir al chino a comprarla para ellos y para mí. Pero eso, o sea, poder decir, no estoy aquí por el dinero. Estoy porque esto me gusta lo que hago», concluye.