El mítico restaurante de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria tradicional y carnes a la brasa

En Gran Canaria hay establecimientos que se han ganado una fama especial entre los amantes de la buena comida. Uno de ellos es Asadero Grill Las Brasas - Los Pollitos, un local situado en Firgas que destaca por sus carnes a la parrilla, sus platos tradicionales y productos que se han convertido en imprescindibles para quienes lo visitan.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en mostrar algunas de las elaboraciones a sus seguidores. "Es imposible que no conozcas este sitio", aseguran.

Las carnes a la parrilla son uno de sus grandes reclamos

Uno de los grandes atractivos del establecimiento son sus carnes preparadas a la brasa. Entre sus propuestas destaca el chuletón de ternera, que se sirve acompañado de una piedra caliente para que cada comensal pueda terminar la carne a su gusto y disfrutar del punto que prefiera.

Además, apuesta por una cocina sencilla, basada en ofrecer productos de calidad y elaboraciones pensadas para compartir.

Una de sus principales señas de identidad

Uno de los elementos más reconocidos del local es su mítico pan con mantequilla, un entrante que ofrece el local para que los comensales vayan abriendo el apetito.

En su vistan los creadores de contenido disfrutaron de diferentes elaboraciones antes de para las carnes, entre las que destacan el el queso asado con mojo y la meda ración de garbanzas. Dos platos característicos de la gastronomía canaria que conquistan en cada bocado.

También cuenta con opciones como morcilla y pimiento asado, para quienes busquen disfrutar de más elaboraciones a la brasa.

Los más golosos pueden completar la experiencia gastronómica con alguno de los postres caseros que ofrece el local. Entre ellos destaca el tradicional polvito uruguayo, un clásico de los dulces canarios.

Dónde se encuentra

Asadero Grill Las Brasas - Los Pollitos se encuentra en la Avenida la Cruz, 36, en Firgas. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus diferentes elaboraciones.

Abre de lunes a jueves de 12:00 a 16:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y ofrece servicio de almuerzos de 12:00 a 16:30 horas y para cenas de 20:00 a 23:30 horas. Los domingos reduce su horario y abren de 12:00 a 17:00 horas.