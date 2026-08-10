Arucas
Nueva promoción de viviendas: Arucas da luz verde a 16 dúplex con solárium, terrazas y garajes con una inversión millonaria
El Ayuntamiento concede la licencia urbanística a la promotora Valle de La Paz para la construcción, presupuestada en 2,4 millones de euros en su ejecución material
El Ayuntamiento de Arucas concede la licencia urbanística para la construcción de 16 dúplex adosados con solárium y terrazas, 27 plazas de garaje y 16 trasteros en la calle Alonso Quijano, en Santidad. La empresa promotora, Valle de La Paz, invertirá 2,35 millones de euros en su ejecución material.
La junta de gobierno de Arucas da vía libre a una nueva promoción residencial, emplazada en las inmediaciones del Complejo Deportivo Municipal Antonio Afonso Moreno 'Tonono', y con vistas al barranco y al principal espacio natural protegido en Arucas, Lomo Riquiánez, declarado Sitio de Interés Científico y que abarca más de 300 hectáreas de gran valor medioambiental.
Otras promociones anteriores
El nuevo proyecto se levantará junto a otra promoción de viviendas desarrollada por la misma promotora con anterioridad, que permitió la construcción de 20 viviendas con garajes y trasteros.
La licencia de construcción se localiza en una parcela urbana de uso residencial, que tendrá una superficie construida de 1.710,21 metros cuadrados. Y prevé tras recabar los informes favorables municipales que se levanten 16 viviendas tipo dúplex adosadas, 27 plazas de garaje y 16 trasteros, en la calle Alonso Quijano, 6- Escudero Sancho Panza, 9, en Santidad.
Inversión
El presupuesto de ejecución material asciende a 2.350.000 euros, y la licencia tiene un plazo máximo de materialización de 48 meses (cuatro años), según la licencia municipal.
El proyecto prevé cuatro tipologías de viviendas en dos hileras paralelas de ocho unidades cada una, con un área libre central entre ambas, y de características similares. Cada una de las edificaciones cuenta con tres alturas y los garajes a ras de suelo, adaptándose a la pendiente del terreno. La planta alta concentra los tres dormitorios, dos baños y un vestidor, con unas dimensiones de entre 130 y 133 metros cuadrados construidos aproximadamente, a lo que se suma una terraza de algo más de seis metros.
Una gran azotea
Mientras, la planta baja de entre 63 y 66 metros construidos acoge la sala de estar, la solana, un aseo y la cocina. Además, tendrá solárium en la cubierta, con dimensiones de entre casi 64 y 67 metros cuadrados de superficie construida.
El complejo residencial tendrá dos garajes comunitarios repartidos en cada una de las dos edificaciones paralelas, con 27 plazas de entre 15 y casi 18 metros, a lo que se suman trasteros de distintas dimensiones (de cinco a más de 13 metros útiles), con sus aljibes para garantizar el suministro de agua en caso de algún contratiempo en el abastecimiento municipal.
Pérgolas y cristales climalit
Entre el material seleccionado por la promotora se incluye gres porcelánico de imitación a la piedra, pérgolas de madera, cristal climalit, celosía de hormigón y chapa ondulada de aluminio, según el proyecto de los arquitectos Ramón Chesa y Javier Mena.
El permiso concedido por el Ayuntamiento queda ahora pendiente de que se presente el proyecto de ejecución definitivo, que se debe ajustar a la propuesta básica presentada, antes de su autorización para comenzar las obras.
La promoción se localiza en el extrarradio del casco urbano, junto al complejo polideportivo. Y muy próxima a las principales circunvalaciones de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), que comunica al municipio con Las Palmas de Gran Canaria; la GC-2, que comunica al municipio con Las Palmas de Gran Canaria y la zona norte (Moya, Guía, Gáldar, Agaete), la recién estrenada GC-20 para Firgas y Teror; y la GC-330, que comunica al centro urbano.
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