La pediatra María Dolores González será la pregonera de las Fiestas de San Miguel 2026 en Valsequillo

Las Fiestas y Feria de San Miguel 2026 ya tienen a la pregonera que dará el pistoletazo de salida a sus días grandes. El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha anunciado que la reconocida pediatra y vecina María Dolores González será la encargada de pregonar las fiestas patronales de este año. Se trata de un emotivo reconocimiento a una mujer que ha cuidado, acompañado y compartido la vida del municipio durante casi cuatro décadas.

Nacida en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y formada en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, M.ª Dolores llegó a Valsequillo en diciembre de 1987, procedente de Arafo. Había superado la Oposición Nacional del Cuerpo de Médicos Titulares del Estado y recalaba en Gran Canaria para ocupar lo que en un principio iba a ser un destino temporal. Sin embargo, aquel primer contacto acabó convirtiéndose en el proyecto de toda una vida.

En Valsequillo no solo ha ejercido su profesión con una vocación de servicio exquisita e inquebrantable, sino que formó su propia familia y cuidó de sus padres, que también residieron en el municipio durante muchos años.

Pionera de la Atención Primaria local

A su llegada, M.ª Dolores comenzó a trabajar en la antigua "Casa del Médico" como médica de Asistencia Pública Domiciliaria (APD). Desde ese mismo instante, colaboró estrechamente con la Corporación Municipal para hacer realidad una demanda histórica: la creación de un Centro de Salud. Este esfuerzo conjunto vio la

luz en abril de 1991, dotando por primera vez a Valsequillo de una plaza de Pediatría, que ella misma ocupó.

Desde 1991 hasta 2011 compaginó su incansable labor asistencial con la coordinación y posterior dirección del Centro de Salud, siendo además una pieza clave en el traslado a las actuales instalaciones en 1998. Su destacada trayectoria está avalada por una sólida formación, siendo especialista en Pediatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Médica Puericultora y Máster en Pediatría Preventiva y Social, entre otras titulaciones.

La salud como derecho y compromiso social

M.ª Dolores siempre ha entendido la medicina desde una perspectiva integral: la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, psicológico y social. Fiel defensora de la equidad en el acceso al sistema público, formó parte del Consejo Escolar Municipal y de la Asociación Canaria de Medicina Social.

La divulgación y la Educación para la Salud han sido dos de sus grandes pasiones. Impartió formación en centros escolares y en la Escuela de Adultos, organizó cursos de manipulación de alimentos y se convirtió en una voz familiar para los vecinos colaborando activamente en la radio municipal, en el programa de salud que conducía Manuel Jiménez, así como en los cursos de Salud Materno-Infantil de la histórica Radio ECCA.

Un profundo arraigo cultural y familiar

La vida de María Dolores González en Valsequillo trasciende los muros del centro de salud. Toda la familia respira la cultura del municipio: desde su inauguración en 1998, han estado estrechamente ligados a la Escuela Municipal de Música y a diferentes grupos. En la actualidad, M.ª Dolores participa en el Aula de Baile Folclórico.

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Para el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta “la elección de María Dolores como pregonera, es un reconocimiento entrañable y agradecido a su cercanía, su calidad humana y su firme vocación de servicio. María Dolores representa los valores que queremos perpetuar en nuestro municipio: compromiso, vocación de servicio, cercanía y calidad humana. El pueblo de Valsequillo le agradece haber ayudado a construir un pueblo mejor y más saludable para todos”.