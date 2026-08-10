Restricciones por el cierre del viaducto del Guiniguada en sentido sur: estas son las guaguas afectadas y así quedan sus recorridos

El cierre del viaducto del Guiniguada en sentido sur ya está modificando los desplazamientos en Las Palmas de Gran Canaria. El corte comenzó a las 21.00 horas de este domingo 9 de agosto, adelantándose a la previsión inicial que situaba esta fase de las obras a partir del 16 de agosto.

El cambio afecta directamente a quienes utilizan las líneas 26 y 48 de Guaguas Municipales para desplazarse hasta el Campus Universitario de Tafira. Ambas líneas siguen circulando, pero en dirección a la Universidad terminan temporalmente su recorrido en Siete Palmas.

A partir de ese punto, los viajeros que quieran continuar hasta Tafira deben realizar un transbordo a la línea 27, habilitada para mantener la conexión con el Campus mientras permanezcan las restricciones en el viaducto.

Qué hacer si viajas en la línea 26

La línea 26, que conecta Santa Catalina con el Campus Universitario, mantiene su recorrido habitual por zonas como Mesa y López, Juan Carlos I y Siete Palmas, pero ya no continúa directamente hasta Tafira en ese sentido.

Quienes tengan como destino el Campus deberán bajarse en Siete Palmas y continuar el trayecto utilizando la línea 27.

Por tanto, si habitualmente utilizas la 26 para llegar directamente hasta la Universidad, conviene tener en cuenta el tiempo adicional que puede suponer el transbordo antes de iniciar el desplazamiento.

Qué pasa con la línea 48

La modificación es similar para los viajeros de la línea 48, que une Escaleritas con el Campus Universitario.

En dirección a Tafira, el recorrido también finaliza provisionalmente en Siete Palmas. Desde allí, los usuarios deberán cambiar a la 27 para completar el trayecto hasta la zona universitaria.

No se trata, por tanto, de una suspensión de las líneas 26 y 48, sino de un recorte temporal de sus recorridos en dirección al Campus debido al cierre del Guiniguada.

La línea 27 permite continuar hasta Tafira

La alternativa para completar el desplazamiento es la línea 27, que funciona de forma circular entre Siete Palmas y el Campus Universitario de Tafira.

Con el viaducto cerrado ahora en sentido sur, la conexión hacia el Campus se realiza por Almatriche y el Jardín Canario, mientras que el regreso hacia Siete Palmas se efectúa por la Circunvalación.

Durante su recorrido por Tafira, la línea pasa por diferentes puntos del área universitaria, entre ellos Ingenierías, Ciencias Básicas, la Biblioteca Universitaria y Ciencias Jurídicas.

El servicio comienza a las 7.00 horas, mientras que la última salida desde Siete Palmas está prevista a las 21.10 horas.

El cierre en sentido sur se adelantó una semana

Cuando se anunció la puesta en marcha de la línea 27, estaba previsto que el cierre del viaducto en sentido sur comenzara el 16 de agosto. Sin embargo, esa planificación cambió y la nueva fase arrancó finalmente a las 21.00 horas del domingo 9 de agosto.

La Provincia

Desde este lunes, por tanto, quienes utilicen las líneas 26 y 48 hacia el Campus deben contar ya con el final de recorrido en Siete Palmas y el posterior transbordo a la línea 27.

Las modificaciones se producen además en una jornada marcada por las retenciones en diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de las restricciones en el viaducto del Guiniguada, por lo que resulta recomendable prever algo más de tiempo para los desplazamientos.