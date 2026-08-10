El rincón de Gran Canaria perfecto para mirar las estrellas: a 1.560 metros y bajo la Vía Láctea

Gran Canaria es una isla con dos caras. Una, marcada por el ritmo de vida diario de los isleños; y otra que comienza a descubrirse cuando desaparece el sol. Lejos de las playas, de los núcleos urbanos y de las zonas iluminadas de la costa, la cumbre permite cambiar el paisaje que se extiende bajo los pies por todo lo que aparece sobre la cabeza.

Uno de esos enclaves es la Cruz de Tejeda, en el corazón de la isla. Allí, a 1.560 metros de altitud, se encuentra el Parador de Cruz de Tejeda, rodeado por el relieve montañoso del interior grancanario y en una posición privilegiada para disfrutar de las noches despejadas.

National Geographic reconoce la singularidad del lugar a través de un contenido promocionado por Paradores, en el que la Cruz de Tejeda figura entre varios destinos españoles.La publicación destaca especialmente la posibilidad de disfrutar de la Vía Láctea desde este punto de la cumbre grancanaria.

Un alojamiento Starlight sobre la cumbre de Gran Canaria

El Parador de Cruz de Tejeda obtuvo en 2023 la acreditación de Alojamiento Starlight, una distinción vinculada a la protección del cielo nocturno y al desarrollo de experiencias relacionadas con la astronomía. La Fundación Starlight situaba entonces el establecimiento a más de 1.500 metros de altura y destacaba precisamente su entorno de cumbre y sus posibilidades para mirar al cielo.

La certificación no significa simplemente que desde una habitación puedan verse estrellas. Los alojamientos de esta categoría están concebidos también como espacios que contribuyen a divulgar el valor del cielo nocturno y a sensibilizar sobre la contaminación lumínica.

Y el entorno ayuda. Desde Cruz de Tejeda se abre uno de los paisajes más reconocibles del interior de Gran Canaria, con la Caldera de Tejeda y su espectacular escenario.

Muy cerca se extiende además el Paisaje Cultural de Risco Caído, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2019 y formado por una extensa área montañosa de riscos, barrancos y enclaves arqueológicos en torno a la Caldera de Tejeda.

El verano, uno de los mejores momentos para buscar la Vía Láctea

El atractivo astronómico de Gran Canaria se hace especialmente evidente durante los meses estivales.

La web oficial de Turismo de Gran Canaria señala que en verano la zona más brillante de la Vía Láctea atraviesa la bóveda celeste, convirtiéndose en uno de los grandes espectáculos del cielo nocturno de la Isla.

Desde distintos miradores de la cumbre pueden observarse además algunas de las formaciones más características del cielo estival. En esta época, la zona central de la Vía Láctea gana altura sobre el horizonte sur y el conocido Triángulo de Verano, formado por Vega, Deneb y Altair, ocupa una posición destacada en el firmamento.

Todo depende, evidentemente, de que las condiciones acompañen. La presencia de nubes, la luminosidad de la Luna o las condiciones meteorológicas de cada noche pueden cambiar por completo la experiencia. En ocasiones, sin embargo, las propias características del relieve permiten que Tejeda y las zonas altas queden libres de las nubes asociadas al alisio, mientras cotas inferiores permanecen cubiertas.

El eclipse del 12 de agosto vuelve a poner los ojos en el cielo

El interés por estos lugares llega en un momento especialmente señalado. Este miércoles 12 de agosto tendrá lugar el esperado eclipse solar de 2026, un fenómeno que será total en determinadas zonas de España, pero que desde Canarias se observará de manera parcial.

El Instituto de Astrofísica de Canarias calcula que desde el archipiélago podrá contemplarse entre aproximadamente un 70% y un 75% del Sol oculto, dependiendo del lugar de observación.

Sara Fernández García / PI STUDIO

La proximidad del eclipse ha vuelto a despertar el interés por el cielo canario y por los enclaves desde los que habitualmente se practica la observación astronómica. Y, en el caso de observar directamente el eclipse, será imprescindible utilizar protección ocular específicamente homologada para la observación solar y evitar mirar al Sol sin ella.

Una escapada que no termina cuando sale el sol

La Cruz de Tejeda tiene además la ventaja de que la experiencia no depende exclusivamente de esperar a que llegue la noche.

Su ubicación permite utilizar este punto como base para descubrir buena parte del interior de Gran Canaria, sus miradores y sus senderos, además de acercarse al municipio de Tejeda y a algunos de los grandes paisajes de la cumbre.

Para quienes busquen específicamente astronomía existen además otros puntos repartidos por la geografía insular. Turismo de Gran Canaria mantiene una red de miradores astronómicos, entre ellos el Pico de los Pozos de la Nieve, la Degollada de las Palomas, Las Cañaditas o la Presa de Los Hornos.

La Cruz de Tejeda reúne, sin embargo, varios de esos atractivos en un mismo escenario: 1.560 metros de altitud, paisaje de cumbre, patrimonio y un cielo que durante las noches adecuadas permite levantar la vista hacia la Vía Láctea.

Una Gran Canaria muy diferente a la que se contempla desde la costa y que, en esta semana marcada por el eclipse, invita más que nunca a mirar hacia arriba.