Russell Crowe finaliza la grabación en Gáldar de su nueva película 'El Último Druida'

Gáldar sirvió la pasada semana como escenario para el rodaje de la producción internacional 'El Último Druida', protagonizada por Russell Crowe y dirigida por William Eubank. El equipo trabajó principalmente en la Cantera de Santiago, Cueva Herrera y Botija, tres localizaciones del municipio elegidas para distintas escenas del filme.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el concejal de Turismo, Ulises Miranda, acudieron el pasado viernes a la última jornada de rodaje en Botija, acompañados por Eric Ceballos, jefe de localizaciones de Nostromo en Canarias.

Durante la visita conocieron el desarrollo de las últimas escenas con Russell Crowe y parte del equipo de producción. El barranco de Gáldar y Botija sirvieron además como campamentos base.

Botija, de antiguo vertedero a escenario de cine

La Concejalía de Turismo de Gáldar y la productora Nostromo coordinaron el despliegue necesario para el rodaje en el municipio. Entre los espacios elegidos figura Costa Botija, una zona que décadas atrás funcionó como vertedero y que el Ayuntamiento recuperó con distintas actuaciones sobre el entorno.

La elección de este enclave se suma al uso audiovisual de otros espacios naturales y patrimoniales de Gáldar. El Ayuntamiento vincula esta presencia de producciones cinematográficas con la proyección exterior de sus paisajes, aunque el rodaje también implica una actividad logística que alcanza alojamientos, restauración, servicios y contratación local.

Un reparto encabezado por Russell Crowe

'El Último Druida' cuenta también en su reparto con Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Stacy Clausen y Daniel Zovatto. La película lleva la firma del director William Eubank, mientras que Russell Crowe encabeza un reparto internacional.

Crowe consolidó su trayectoria internacional con títulos como 'Gladiator', película por la que recibió el Óscar al mejor actor. Su presencia en Gáldar añade otro nombre conocido a la relación de intérpretes y producciones que eligieron el municipio como escenario durante los últimos años.

Estos rodajes convierten a Gáldar en un plató de cine al aire libre, realzando nuestros paisajes y nuestros valores patrimoniales Teodoro Sosa — Alcalde de Gáldar.

Entre las producciones que rodaron anteriormente en el municipio figuran 'Mareas Negras', con John Travolta, y 'Just Play Dead' ('Hazte el muerto'), con Samuel L. Jackson. También pasaron por distintas localizaciones de Gáldar títulos como 'Zorro', 'Palmeras en la Nieve', 'Weiss & Morales', 'Los tres investigadores', 'No Dormirás' y 'Taxi a Gibraltar', además de campañas publicitarias.

Teodoro Sosa subrayó la dimensión turística y económica de esta actividad. El alcalde señaló que estos rodajes "convierten a Gáldar en un plató de cine al aire libre, realzando nuestros paisajes y nuestros valores patrimoniales". También incidió en su repercusión directa sobre distintos sectores del municipio.

Impacto económico para Gáldar a través del audiovisual

El alcalde defendió que el audiovisual supone una fuente adicional de actividad económica para Gáldar, especialmente cuando las producciones movilizan equipos numerosos durante varios días y requieren servicios locales.

"Además, es un sector que genera economía ya que este tipo de rodajes movilizan a cientos de personas que se hospedan y consumen en Gáldar, además de la contratación de empresas y personal del municipio", afirmó Teodoro Sosa. El rodaje de 'El 'Último Druida' refuerza así la presencia de Gáldar como localización para producciones nacionales e internacionales.