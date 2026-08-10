San Bartolomé de Tirajana abre el plazo para presentar las propuestas para el cartel del Carnaval de Maspalomas 2027

La Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto este lunes 10 de agosto el concurso para elegir el cartel anunciador del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027, Fiesta de Interés Turístico de Canarias. La próxima edición, que se celebrará de 2 al 14 de marzo, tendrá la temática de "Un Mundo de Juguetes" y así lo deben reflejar las propuestas que se presenten. En un comunicado, el Consistorio señala que el plazo de presentación estará abierto hasta el 7 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas. Hasta entonces se pueden presentar las propuestas, que deberán contener elementos que aludan al tema del carnaval "Un Mundo de Juguetes" y también a Maspalomas Costa Canaria.

Yilenia Vega, concejala de Festejos, destaca que "con la apertura de la convocatoria comenzamos a construir la imagen con la que el Carnaval Internacional de Maspalomas 2027 se presentará al público", por lo que anima a diseñadores, estudios y creadores a participar y mostrar su creatividad.

A la convocatoria se pueden presentar personas mayores de edad independientemente de su nacionalidad o residencia y pueden exponer hasta un límite de dos trabajos por participante. Además en el cartel debe figurar "Carnaval Internacional de Maspalomas de Interés Turístico de Canarias 2027", junto al nombre de la temática, las fechas "del 2 al 14 de marzo" y la referencia "Gran Canaria, España".

El ganador se convertirá en la marca representativa del evento y se utilizará como soporte promocional y publicitario en diferentes formatos impresos y digitales. Es por ello que la persona o estudio responsable de la propuesta ganadora deberá realizar las adaptaciones del diseño necesarias para los formatos que vayan a utilizarse en la programación gráfica del carnaval.

Cada concursante podrá presentar hasta dos diseños en formato PDF editable, tanto en resolución de impresión de 300 ppi como en una copia para visualización en pantalla 72 ppi. El tamaño establecido para la exposición de los carteles es de 50 x 70 centímetros y no podrá figurar sobre el diseño ningún nombre o referencia al creador. El ganador recibirá un premio de 1.000 euros y su diseño pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en los términos establecidos en la base del concurso.

Elección del ganador