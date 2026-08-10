Santiago Segura tiene una tienda favorita en Gran Canaria: está en Las Canteras y vende objetos insólitos

Hay tiendas en las que uno entra sabiendo perfectamente qué va a encontrar y otras en las que resulta prácticamente imposible anticiparlo. En Las Palmas de Gran Canaria, a pocos pasos de Las Canteras, existe un establecimiento donde fósiles, cráneos, objetos antiguos y toda clase de curiosidades comparten escaparate.

Se llama Curiosity Shop y lleva más de dos décadas sorprendiendo a quienes cruzan su puerta. Ahora, un vídeo difundido en Instagram por el creador de contenido specialsixyt ha vuelto a poner el foco sobre este peculiar negocio y ha revelado uno de sus clientes más conocidos: Santiago Segura.

Según explica Enrique, el dueño de la tienda en la grabación, el director y actor suele pasar por el establecimiento cuando se encuentra rodando en Gran Canaria y habría llegado a considerarlo uno de sus comercios favoritos de la Isla.

Cráneos, fósiles y hasta «sirenas Fiji»

El catálogo ayuda a entender qué puede atraer la atención de un cineasta acostumbrado a todo tipo de escenarios. Entre los objetos que aparecen en el establecimiento hay reproducciones de cráneos, fósiles y las conocidas como sirenas Fiji, además de numerosas piezas difíciles de encontrar en una tienda convencional.

Algunos objetos son tan realistas que incluso han protagonizado situaciones inesperadas. Los propietarios cuentan que varios cráneos tuvieron que ser examinados para comprobar que no se trataba de restos humanos reales, algo que ellos mismos interpretaron como un reconocimiento a la calidad de las reproducciones.

Entre las piezas mostradas aparece también una placa fósil con dientes reales de tiburón de millones de años de antigüedad, otro ejemplo de la variedad que caracteriza al establecimiento.

Una tienda nacida de una familia vinculada al espectáculo

Detrás de Curiosity Shop hay además una historia familiar ligada al circo y al mundo del espectáculo. Sus propietarios recuerdan una infancia marcada por los viajes y las caravanas, durante la que aprovechaban las paradas en diferentes ciudades para conocer tiendas singulares.

De aquellas visitas surgió la idea de crear su propio negocio de curiosidades en Gran Canaria.

Buena parte de los artículos que llegan hasta Las Canteras son localizados, según explican, en mercadillos de grandes ciudades europeas, donde buscan piezas capaces de encajar en ese particular universo que llevan construyendo desde hace más de 20 años.

Un establecimiento que provoca reacciones muy diferentes entre quienes lo descubren: fascinación para algunos y cierto rechazo para otros. Sus responsables lo tienen claro: no pretenden crear una tienda de terror, sino una auténtica tienda de curiosidades.

Y entre quienes parecen haber caído rendidos ante ella se encuentra, según Enrique, el propio Santiago Segura.