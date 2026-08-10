Un vertido de aguas fecales de un kilómetro afecta al Barranco Real de Telde

Un vertido de aguas residuales sin tratar recorre desde hace meses el cauce del Barranco Real de Telde, en el tramo comprendido entre Lomo Magullo y La Herradura, a la altura de San José de Las Longueras, a lo largo de más de un kilómetro. La denuncia vecinal ha contado con la reacción del Colectivo Turcón Ecologistas en Acción, cuya presidenta, Consuelo Jorge, ha verificado los hechos y anunciado que la organización volverá a denunciar este desastre medioambiental ante las instituciones competentes.

Las aguas fecales que corren barranco abajo se están filtrando en el subsuelo y en los acuíferos de la zona sin que hasta el momento se haya balizado el área, señalado el peligro a los transeúntes o informado oficialmente a la ciudadanía, todo ello a pesar de la proximidad de viviendas y de la presencia de los malos olores. Según la denuncia vecinal, el problema se mantiene desde hace meses y la intervención del Ayuntamiento de Telde no ha subsanado la rotura del colector; al contrario, señala que las actuaciones en la zona provocaron la rotura de un segundo colector que recondujo el curso del agua contaminada.

Consuelo Jorge confirmó el conocimiento de la problemática y la preocupación del colectivo ante lo que considera "una situación inexplicable". Jorge señala que su organización ya presentó denuncias en el pasado ante el Seprona y el Ayuntamiento de Telde, detallando que los problemas en el cauce se remontan a meses atrás. Jorge calificó la respuesta municipal de intervención "chapucera" que no soluciona "la contaminación de los acuíferos ni los riesgos sanitarios".

Imagen de las aguas fecales en el Barranco Real de Telde aportadas por el Colectivo Turcón Ecologistas en Acción. / LP/DLP

Ante este escenario, la presidenta de Turcón anunció una nueva visita de inspección sobre el terreno y avanzó que la entidad volverá a elevar denuncias formales ante el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y los organismos competentes, apelando también a la movilización y presión ciudadana para obligar a las autoridades a tomar medidas correctivas inmediatas.

Graves daños ocasionados en la red de saneamiento por la borrasca Therese

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde, explica que mantiene en ejecución una importante obra de emergencia en el Barranco Real para restituir la correcta conducción de las aguas residuales después de los graves daños ocasionados en la red de saneamiento por la borrasca Therese. La actuación permitirá instalar aproximadamente 1,7 kilómetros de nueva canalización provisional entre el entorno de Valle de Los Nueve y San José de Las Longueras.

El alcalde Juan Antonio Peña asegura que la intervención se encuentra actualmente en marcha y avanza desde la parte alta hacia las cotas inferiores del barranco. La maquinaria está entrando por Tecén y trabajando sobre el propio terreno para acondicionar los accesos y poder avanzar hacia los puntos afectados. Peña añade que "no se trata de una obra convencional de saneamiento. El cauce presenta zonas angostas, desniveles, terrenos irregulares y rocosos y paredes prácticamente verticales, además de puntos en los que existe riesgo de desprendimiento de piedras y rocas", lo que dificulta la utilización de maquinaria pesada "y obligan a adoptar importantes medidas de seguridad para proteger a los trabajadores que deben intervenir dentro del barranco".

Peña destaca que para dar una respuesta estructural, el Consistorio teldense tramitó la declaración de obra de emergencia con una inversión inicial estimada de 411.698 euros, procedimiento que requirió la correspondiente justificación técnica y la valoración económica del proyecto. La actuación de emergencia consiste en instalar una nueva conducción provisional superficial de 1.725 metros, dividida en tres sectores: 87 metros correspondientes a la conexión de cabecera, 706 metros en Valle de Los Nueve y otros 932 metros en Las Longueras. También subraya que la red de saneamiento que discurre por el barranco "supera los 50 años de antigüedad y está construido con materiales de cemento y fibrocemento".

Las inspecciones técnicas llevadas a cabo determinaron que las afecciones alcanzaban aproximadamente 3,7 kilómetros, entre Hoya Manrique y la zona posterior de la calle Fauna, en El Roque. La actuación de emergencia consiste en instalar una nueva conducción provisional superficial dividida técnicamente en tres sectores: 87 metros correspondientes a la conexión de cabecera, 706 metros en Valle de Los Nueve y otros 932 metros en Las Longueras.

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El alcalde quiso desmentir que el colapso de la canalización guarde relación directa con los desprendimientos vinculados a las obras de instalación de paneles fotovoltaicos en la zona. Si bien reconoció la existencia previa de un derrumbe en dicho espacio, aclaró que "fue el arrastre de la corriente de agua durante el episodio meteorológico lo que finalmente destruyó la infraestructura de saneamiento restante y dejó el tramo inoperativo".