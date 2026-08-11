Arucas vuelve a mirar al océano con una nueva edición de ‘Arucas y el Mar’ del 9 al 27 de septiembre

El litoral de Arucas se transformará un año más en un epicentro de aprendizaje, deporte y concienciación ambiental. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arucas, encabezada por José María González Lorenzo, ha presentado la edición 2026 del programa ‘Arucas y el Mar’, una iniciativa ya consolidada que busca acercar a la ciudadanía a los valores naturales de la costa del municipio y fomentar la protección del ecosistema marino.

Bajo el lema 'Experiencias y actividades medioambientales en la costa de Arucas', la propuesta se desplegará durante casi tres semanas con un abanico de talleres educativos, eventos deportivos, actos culturales y acciones de sensibilización aptas para todas las edades. El objetivo principal es promover el conocimiento de la biodiversidad local, impulsar prácticas sostenibles y favorecer el disfrute responsable del entorno natural.

El proyecto se sostiene sobre la alianza entre el consistorio y diversas entidades, asociaciones, empresas e instituciones comprometidas con la sostenibilidad, cuya colaboración permite diversificar y enriquecer la oferta de actividades. Según destacan desde la concejalía, esta cita se ha afianzado como un pilar en la agenda ambiental del municipio, clave para poner en valor la riqueza paisajística y ecológica del litoral aruquense.

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En las próximas jornadas, la organización hará pública la programación detallada, los plazos y el procedimiento de inscripción para participar en cada una de las actividades.