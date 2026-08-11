El lado más personal de Augusto Hidalgo: de su primera huelga a los 14 años a su miedo a fallar como padre

Hablar con Augusto Hidalgo de carreteras y obras públicas resulta sencillo. Le gustan. Lo reconoce sin rodeos el actual vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. Disfruta viendo cómo un proyecto abandona los planos y acaba convertido en algo tangible que transforma la vida de los ciudadanos. Sin embargo, detrás del político acostumbrado al debate, los grandes proyectos y la gestión existe también un hombre que duerme mal cuando pierde la UD Las Palmas, que se reconoce incapaz de decirle que no a su hija y que sueña con tener algún día el tiempo suficiente para sentarse a escribir un libro.

Ese lado menos conocido protagoniza esta entrevista exclusiva de LA PROVINCIA, grabada durante una mañana del pasado mes de junio. El escenario no podía estar más relacionado con su presente político: una visita a la autopista de Gran Canaria y a las obras de la nueva carretera de Valsequillo, actuaciones que se ejecutan bajo su mandato.

Entre asfalto, maquinaria y proyectos de futuro, Hidalgo dejó durante unas horas a un lado el discurso estrictamente institucional para viajar hasta su adolescencia, hablar de su familia y confesar cuáles son sus grandes pasiones, sus miedos y los planes que imagina para el día en que deje la primera línea política.

Una huelga a los 14 años y el despertar político

Su interés por la política llegó pronto. Muy pronto. Tanto que sitúa una de sus primeras experiencias reivindicativas cuando apenas tenía 14 años. Estudiaba en un colegio privado y decidió organizar junto a otros alumnos una huelga en el centro coincidiendo con las movilizaciones estudiantiles de aquellos años. La aventura terminó mal. “Me expulsaron del colegio”, recuerda. Su padre tuvo que intervenir para conseguir que fuese readmitido y Hidalgo acabó cumpliendo una suerte de castigo especial durante varios fines de semana.

Hasta entonces, cuenta, había sido un alumno de sobresalientes. “Era el niño empollón de la clase”, admite entre risas. Pero aquella etapa de rebeldía adolescente coincidió con el despertar de sus inquietudes políticas y sus notas comenzaron a bajar. También hubo otro pequeño cambio revolucionario en aquellos años: dejó las gafas y comenzó a utilizar lentillas. Una cuestión aparentemente trivial que todavía recuerda con humor. La adolescencia, las nuevas ideas y la política llegaron prácticamente de golpe.

El día que consiguió algo que parecía imposible

Décadas después, Hidalgo tiene claro cuál ha sido el momento político más importante de su vida: convertirse en alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Lo había imaginado años antes, aunque entonces parecía poco menos que una quimera. La capital grancanaria había sido durante años un territorio dominado electoralmente por el Partido Popular y muy pocos confiaban en que pudiera producirse un cambio. Él sí.

Llegó a la candidatura después de unas primarias y terminó alcanzando la Alcaldía. Pero, curiosamente, fue la siguiente cita con las urnas la que le permitió percibir de una forma mucho más intensa el respaldo ciudadano. La reelección y el fuerte incremento de votos le hicieron experimentar algo que todavía describe como casi físico: sentir que una parte importante de la ciudad estaba detrás de su proyecto. También descubrió entonces el peligro de esa sensación. “Eso te puede hacer perder la perspectiva”, advierte. Precisamente por ello, asegura, decidió que aquella sería su última candidatura a la Alcaldía y comenzó a pensar en el relevo.

De los carriles bici a las carreteras: su pasión por construir

Si existe un terreno en el que Hidalgo parece encontrarse especialmente cómodo es el de las obras. Le interesa la teoría política, la filosofía y el debate de ideas —estudió Ciencias Políticas y continúa siendo un lector habitual de ensayo—, pero admite sentir una satisfacción especial ante la posibilidad de construir algo y comprobar después su resultado. Lo vivió en la capital con plazas, calles, luminarias, árboles o los polémicos carriles bici. Y lo vuelve a vivir ahora con las carreteras.

Hidalgo recuerda especialmente las críticas que recibió durante la transformación de diferentes espacios de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas actuaciones generaron rechazo mientras permanecían en obras, pero sostiene que el tiempo permite observarlas con otra perspectiva. Incluso bromea con aquellos árboles recién plantados que algunos ciudadanos criticaban por parecer simples “palitos”. Años después, dice, pasea por esos mismos lugares y contempla ejemplares que ya proporcionan sombra.

La experiencia también le dejó una máxima de gestión: saber delegar y rodearse de buenos equipos para poder escapar del problema cotidiano y pensar a medio y largo plazo.

Su mayor miedo no está en la política

Cuando la conversación abandona definitivamente las instituciones aparece una respuesta inesperadamente rotunda. ¿Cuál es su mayor miedo? “Ser un buen padre”. Hidalgo no habla de perder unas elecciones, abandonar un cargo o fracasar en un proyecto público. Su temor está en casa.

Ser padre, asegura, ha sido “lo más grande” que ha hecho en su vida. Tanto deseaba la paternidad que llegó a plantearse ser padre en solitario si no encontraba pareja. Finalmente, explica, conoció a “la pareja de mi vida” y tuvo una hija.

Su referente estaba en su propia infancia. Habla con enorme cariño de sus padres y recuerda haber sido un niño feliz. Ahora desea que su hija pueda mirar algún día hacia atrás con una sensación parecida. En casa, además, los papeles parecen perfectamente repartidos. “Mi mujer es la dura y yo soy el permisivo”, confiesa.

Su hija adolescente lo sabe perfectamente. Hidalgo reconoce entre risas que cuando toca pedir dinero, el mensaje de WhatsApp suele llegar directamente a su teléfono. Más allá de las bromas, hay algo que coloca por encima de todo: que sea feliz.

La UD Las Palmas, una pasión completamente irracional

Hay otro terreno donde la racionalidad desaparece por completo: el fútbol. Hidalgo es profundamente futbolero y seguidor de la UD Las Palmas. Tanto que una derrota puede cambiarle el ánimo e incluso el sueño.

Cuando el equipo gana, cuenta, puede regresar a casa después de haber visto el partido en directo y buscar inmediatamente el resumen para volver a contemplarlo. Su mujer no termina de comprender por qué necesita repetir un encuentro que acaba de presenciar desde la grada. Si Las Palmas pierde sucede exactamente lo contrario: no quiere volver a verlo.

El fútbol, sostiene, representa una de las partes más irracionales del ser humano. No busca justicia ni ecuanimidad. Quiere que gane su equipo.

Y admite incluso otro pequeño ritual: cuando pierde Las Palmas, mira qué ha hecho “el equipo enemigo”, cuyo nombre prefiere no pronunciar. Si también ha perdido, duerme “un poquito mejor”.

Adolfo Rodríguez

Luna y Tom, los dos gatos que llegaron de la calle

Su faceta más familiar también aparece cuando habla de animales. Durante años fue principalmente “de perros”, hasta que los gatos comenzaron a entrar casi accidentalmente en su vida. Hoy comparte su casa con Luna y Tom, dos gatos rescatados.

Luna llegó desde el albergue insular. Su mujer quería inicialmente adoptar un gato atigrado, pero cuando acudieron a buscarlo ya tenía otra familia. Hidalgo reparó entonces en una gata negra que aparecía junto a él. Fue Luna quien acabó marchándose con ellos.

Tom llegó después. Había sido encontrado en el motor de un coche y pudieron localizarlo a través de las redes sociales antes de completar los controles veterinarios necesarios.

Hidalgo reivindica la adopción y celebra especialmente que su hija haya crecido rodeada de animales.

El sueño para después de la política: escribir un libro

Y queda el futuro. Porque Augusto Hidalgo tiene claro que la gestión política no puede durar para siempre. Cuando llegue el momento de retirarse de la primera línea, imagina una vida con más tiempo para leer y recuperar todos esos libros que siguen esperando. Pero existe, sobre todo, un proyecto que lleva tiempo rondándole la cabeza.

Quiere escribir. “No te lo he dicho nunca, pero te lo voy a confesar”, reconoce durante la entrevista. Tiene un libro en mente y sería un ensayo. La ficción le atrae como lector, pero considera que escribir una novela exige unas herramientas que no cree poseer. El ensayo, en cambio, conecta directamente con su formación y con su pasión por la teoría y la filosofía política. Tampoco descarta escribir algún día sobre lo vivido durante tantos años alrededor del poder.

Material, desde luego, asegura que no le falta.