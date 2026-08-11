Cortes por el eclipse del 12 de agosto en Gran Canaria: cierran el acceso a Tamadaba por la GC-216

Quienes tengan previsto desplazarse a Tamadaba para observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto deberán tener en cuenta una de las principales restricciones de movilidad establecidas en Gran Canaria: la carretera GC-216 de acceso permanecerá cerrada.

La medida forma parte del dispositivo preventivo organizado por el Cabildo de Gran Canaria ante la coincidencia del eclipse con las Perseidas, dos fenómenos astronómicos que pueden provocar una elevada concentración de personas en las medianías y, especialmente, en las cumbres de la Isla.

La Corporación insular ha decidido además ampliar la activación del Plan Insular de Emergencias de Gran Canaria (PEIN). Estará operativo desde las 13.00 horas del miércoles 12 de agosto hasta las 00.00 horas del viernes 14, prolongándose así durante las noches posteriores al eclipse ante la previsión de que muchas personas continúen desplazándose a zonas altas para observar las Perseidas.

Tamadaba, uno de los puntos bajo especial vigilancia

El cierre de la GC-216 se acompaña de un refuerzo de los recursos de vigilancia, seguridad y regulación del tráfico en diferentes zonas de Gran Canaria.

El Cabildo prestará especial atención a Gáldar, Guía, Artenara, Tamadaba, Agaete, Pico de las Nieves, Pico de la Gorra, Las Mesas, Corral de los Juncos, Bailico, Llano del Salado y Altos del Pozo, incluidos los espacios recreativos y los entornos próximos a estos puntos.

Tamadaba. / David Delfour.

Los agentes de Medio Ambiente desplegarán también un dispositivo preventivo en distintos enclaves de la Isla y se podrá movilizar personal adicional en función de la afluencia registrada y de las necesidades que surjan durante las próximas jornadas.

La intención es evitar que una concentración elevada de vehículos y personas termine dificultando tanto la movilidad como el acceso de los servicios de emergencia en caso de producirse alguna incidencia.

El Cabildo recomienda no subir a las cumbres para ver el eclipse

Más allá del corte de la carretera de Tamadaba, el mensaje del Cabildo para este miércoles es claro: no es necesario desplazarse a las cumbres ni a espacios naturales para poder observar el eclipse.

La institución recuerda que el fenómeno podrá contemplarse desde cualquier punto del Archipiélago que disponga de una visibilidad adecuada, por lo que recomienda evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas forestales, especialmente aquellas situadas dentro de espacios naturales protegidos.