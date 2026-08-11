Diego Lupi reclama al Ayuntamiento de Telde una solución en el barranco de Las Goteras meses después de Therese: «Mira cómo está esto»

"Mira cómo está esto". Con las piedras ocupando buena parte del camino y un firme completamente irregular, Diego Lupi, miembro de Abubukaka, ha puesto el foco en la situación que continúan viviendo los vecinos del barranco de Las Goteras meses después del paso de la borrasca Therese por Gran Canaria.

Lupi ha compartido en redes sociales un vídeo en el que recorre parte del barranco acompañado por una residente de la zona. La grabación se convierte rápidamente en una petición dirigida al Ayuntamiento de Telde, al que reclama una solución para el tramo al que hacen referencia durante la visita.

La cámara avanza por un camino en el que las consecuencias de las lluvias siguen siendo visibles. Grandes piedras, desniveles y dificultades para circular sirven a Lupi para mostrar una realidad que, para quienes viven en el barranco, va mucho más allá de la incomodidad de transitar por una pista en mal estado.

Se trata de su vía de acceso habitual a las viviendas.

Lupi pone el ejemplo de la Avenida Marítima

Durante la visita, es el propio Diego Lupi quien intenta trasladar la magnitud del problema utilizando una comparación fácilmente reconocible para cualquier vecino de Gran Canaria.

El miembro de Abubukaka plantea qué ocurriría si una vía tan importante como la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria permaneciera afectada durante días.

La diferencia está en el número de personas que dependen de cada carretera, pero el mensaje del vídeo es precisamente que vivir en una zona menos poblada no debería hacer menos urgente disponer de un acceso en buenas condiciones.

Mientras Lupi camina por el terreno, la vecina explica su experiencia y las dificultades que supone convivir diariamente con esta situación.

"No se olviden de la gente de los barrancos"

La reclamación termina con uno de los mensajes más directos de la grabación.

El paso de la borrasca Therese dejó importantes daños en distintos puntos de Gran Canaria y afectó especialmente a caminos y accesos situados en barrancos. Meses después, el vídeo vuelve a mostrar las consecuencias que todavía perciben quienes residen en Las Goteras.

Lupi convierte así una visita al barranco en una llamada de atención hacia el Ayuntamiento de Telde, mientras la vecina pone voz a una reivindicación mucho más sencilla: recuperar con normalidad el camino que necesitan para entrar y salir de su propia zona de residencia.