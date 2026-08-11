El Encuentro con la Historia de Artenara glosa la figura de José 'Pepe' Luján

Artenara rinde un nuevo homenaje a su fallecido cronista. El Encuentro con la Historia que tendrá lugar dentro de las actos de la Virgen de la Cuevita estará dedicado a su alma mater, José 'Pepe' Luján Henríquez. El evento previsto para el 21 de agosto a las 20.30 horas reunirá a una representación de personas de la cultura y de quienes lo trataron muy directamente, bajo la organización del Ayuntamiento.

El 26 de diciembre del año pasado falleció José Antonio Luján a los 75 años. Era Hijo Predilecto, cronista oficial e Insignia de Oro de Artenara, catedrático de instituto y colaborador de La Provincia/DLP durante 30 años. Pero, sobre todo, era un hombre muy ligado a la cultura y a la historia de su pueblo, siendo autor de decenas de libros y de múltiples obras de investigación histórica y crónicas sobre el municipio. Entre las temáticas trataba la etnografía, patrimonio, biografías o toponimia, además de estar muy implicado en las distintas fiestas y actividades culturales, siendo creador del himno e impulsor de los honores y distinciones del Ayuntamiento de Artenara.

Del deporte a la artesanía

Unos de sus legados fue sus Encuentros con la Historia, que cada año reúne a personas relevantes de un mismo ámbito, dado su carácter monotemático, para hablar de sus experiencias personales. Estos años se ha podido hablar el deporte, de las labores artesanales y de otros ámbitos, con una selección de refentes grancanarios en esos sectores.

En esta ocasión, Artenara ha querido rendirle un homenaje a su promotor dedicando la jornada a la figura de Luján en la primera edición en la que está ausente. En esta ocasión tomarán parte personas muy conocedoras de su trayectoria, desde la creación del himno de la localidad cumbrera, hasta de la Sociedad Económica de Amigos del País y del mundo de la comunicacion, al que también estuvo muy vinculado gracias a su carácter polifacético.

Ruta intepretativa

El Encuentro con la Cultura en memoria de 'Pepe' Luján se celebrará en el Centro Cultural que lleva su nombre. Será el viernes 21 de agosto a las 20.30 horas, tras un programa festivo que incluye una ruta interpretativa que partirá a las 8 de la mañana de la Degollada del Humo y concluirá en el Centro Locero de Lugarejos; y el campeonato de ping pong en el polideportivo municipal de Artenara desde las 18.00 horas.

Noticias relacionadas

Durante casi una hora, los participantes glosarán en el Centro Cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez sus experiencias y su trayectoria en el mundo de la cultura. Todo ello, dentro de los actos programados con motivo de las Fiestas de la Cuevita.