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Endesa refuerza el suministro eléctrico en Moya con una nueva línea subterránea y una estación

El proyecto comienza este martes 11 de agosto y tiene como objetivo modernizar la infraestructura eléctrica local

Obras desarrolladas por Endesa en una calle de Moya.

Obras desarrolladas por Endesa en una calle de Moya. / LP/DLP

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África Tornos

Las Palmas de Gran Canaria

Endesa comienza, a través de su filial de redes e-distribución, las obras de mejora de su servicio a sus clientes del municipio de Moya. Los trabajos incluyen la ejecución una nueva línea subterránea de media tensión entre dos centros de transformación en el municipio y la instalación de una nueva estación. El proyecto comienza este martes 11 de agosto, tiene un plazo de ejecución de cinco meses y concluye el próximo mes de noviembre.

La potencia instalada al final las obras será de 3.070kVA (kilovoltamperios). El objetivo de estos trabajos es aumentar la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro para cerca de 1.400 clientes en el municipio, con la instalación de un nuevo circuito subterráneo la modernización de los centros de transformación existentes. Esta intervención se realizará implementando la nueva línea de media tensión que tendrá una longitud de 967 metros lineales.

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El proyecto, que transcurrirá entre las vías Camino Frontón, calle Carreras y Camino Tierras Blancas, cuenta con un presupuesto de 865.000 euros. Además, la filial e-distribución resalta en un comunicado haber contado en todo momento con la colaboración del Ayuntamiento de Moya en la diligencia de los trámites pertinentes para la ejecución del proyecto.

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